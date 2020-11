Les principales avenues de Santa Cruz de la Sierra ont été bloquées pendant la grève exigeant la révision des résultats des élections (. / Juan Carlos Torrejón)

Une grève à Santa Cruz, fief de l’opposition et de la soi-disant «locomotive économique» de la Bolivie, en plus des conseils municipaux, des barrages routiers et autres manifestations dans certaines villes du pays pour qu’un audit des élections soit effectué et s’arrête avant ce dimanche la possession du nouveau président et vice-président élu, ont dominé le prélude à la prise en charge de Luis Arce, le candidat choisi par Evo Morales pour le retour du MAS au pouvoir, après presque un an de gouvernement transitoire.

Bien que la présidente provisoire, Jeanine Añez, ait déclaré dans son message d’adieu de jeudi dernier qu’elle délivre un pays avec une “démocratie cimentée”, La tension sociale persiste en Bolivie en raison de blessures qui n’ont pas été refermées avec le vote du 18 octobre dernier. Même Añez ne pourra pas transmettre directement ce dimanche le commandement présidentiel à son successeur au gouvernement, puisqu’il est parti avant que cela ne se produise et après que les législateurs précédents du parti du nouveau président aient voté pour engager un procès en responsabilité en raison des décès qui Ils ont été enregistrés au début de la transition lors de l’intervention des forces armées et de la police aux blocages des partisans d’Evo Morales dans les zones de Sacaba (Cochabamba) et Senkata (El Alto). Avec Añez, tout son cabinet et certains de ses anciens ministres seront également poursuivis pour une détermination du MAS.

Les citoyens demandent également une annulation de la modification législative promue par le MAS qui a supprimé la nécessité des deux tiers des voix au Parlement pour adopter des lois importantes.

Le mécontentement des opposants face aux résultats électoraux et à certaines décisions approuvées par le nouveau gouvernement s’est non seulement fait sentir cette semaine dernière dans les rues de certaines des capitales, mais se reflétera également le même jour de la possession de Luis Arce et par David Choquehuanca, depuis le banc de la communauté citoyenne, défini par l’ancien candidat Carlos Mesa comme «le chef de l’opposition», et celui de Creemos, de l’ancien chef civique de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ont annoncé qu’ils n’assisteraient pas à l’événement. En son absence, les nouveaux députés et sénateurs de l’opposition entendent manifester une protestation contre la décision du MAS de modifier à la dernière minute un règlement reconnaissant le contrepoids du pouvoir de l’opposition à l’Assemblée législative, avec le mécanisme de vote des deux tiers pour définir certains thèmes.

L’alliance Mesa a également annoncé que le même jour de la transmission du commandement présidentiel, l’ensemble de son caucus déposera un procès devant les tribunaux pour remplacer le vote des deux tiers de l’Assemblée législative, restreint par le MAS après avoir perdu ce quota de pouvoir. dans la nouvelle direction. De son côté, le banc de Creemos a fait appel jeudi par une note au président sortant pour demander au Tribunal suprême électoral de vérifier le vote du 18 octobre et ainsi mettre un terme à la possession des nouveaux dirigeants, en raison des plaintes de organisations citoyennes d’une fraude électorale présumée.

.

Alors qu’il y a parallèlement des protestations de leurs opposants dans la scène politique tendue et dans les rues, l’équipe présidentielle a avancé la semaine dernière avec la réception de leurs lettres de créance et ce vendredi avec leur participation à une cérémonie ancestrale dans les ruines de Tiahuanaco. Face aux conflits sociaux et politiques, Luis Arce et Evo Morales ont réfléchi sur la nécessité d’une réunion nationale qui générera l’unité entre les Boliviens pour faire face à l’une des pires crises économiques et sanitaires.

Bien que le MAS ait demandé à ses partisans de ne pas répondre aux mobilisations des opposants, la Central Obrera Boliviana a déclaré l’urgence et a annoncé l’arrivée à La Paz de milliers d’indigènes et de paysans pour garantir la possession du président et du vice-président. Certains dirigeants d’organisations sociales proches du MAS ont mis en garde contre le déblocage de certains quartiers de La Paz, où des manifestations ont eu lieu. Un autre dirigeant a demandé au nouveau président de valider une réforme partielle de la Constitution afin que des milices armées populaires soient constituées pour défendre le gouvernement. La déclaration a été rejetée par les forces armées, tandis que certains dirigeants du MAS ont déclaré que cette idée était rejetée.

Chômage et conseils de citoyens

Comme cela s’est produit l’année dernière pendant 21 jours et le même mois de novembre, La population de Santa Cruz a respecté ce vendredi une grève totale de 24 heures pour protester qu’un audit électoral n’est pas autorisé et que la possession du nouveau président n’est pas arrêtée. La mobilisation défend également les deux tiers comme le droit des banques de l’opposition au législatif.

La grève a surtout été observée à Santa Cruz de la Sierra, avec quelques affrontements aux points de blocus, qui n’ont pas eu de conséquences graves. La mesure a été approuvée par le Comité pour Santa Cruz, qui a conduit l’année dernière la manifestation nationale qui a conduit à la chute du gouvernement d’Evo Morales.

Avant cette grève, les secteurs citoyens se sont mobilisés dans les rues sans grands dirigeants visibles et ont organisé un conseil de protestation massif à Santa Cruz contre ce qu’ils considèrent comme une nouvelle fraude électorale, pour laquelle ils accusent le TSE et le MAS.

La présidente par intérim Jeanine Áñez a déjà mis fin à son gouvernement de transition lors d’une brève cérémonie et ne participera pas à la cérémonie de prestation de serment d’Arce ce dimanche

Dans d’autres villes comme La Paz, Cochabamba, Sucre, Tarija, Trinidad et Potosí, il y a eu aussi des mobilisations, des blocus et des conseils, mais moins nombreux et plus forts que ceux de Santa Cruz.

Dans ce contexte de tensions, les dirigeants du MAS ont dénoncé jeudi soir une attaque à la dynamite contre le siège de campagne d’un parti, où se réunissait le président élu Luis Arce Catacora à La Paz. Cependant, la police a signalé qu’il s’agissait d’un pétard lancé près de cet endroit.

Concernant le climat de tension sociale avant l’investiture du président élu Luis Arce, le porte-parole de la campagne du MAS, Sébastien Michel, a déclaré que c’est «une catharsis» de l’opposition qui se produira dans une ou deux semaines. «Cela passera dans quelques jours. C’est la démocratie. Il n’y a aucune raison de penser à les désactiver maintenant », a-t-il déclaré.

La surprise d’une voyelle

Alors que le TSE et les organisations internationales ont tenté d’étouffer les manifestations par des interventions publiques dans lesquelles ils réitèrent avec insistance qu’il n’y a pas eu de fraude lors des dernières élections, Le membre du Tribunal électoral, Rosario Baptista, a surpris quelques heures après la possession d’Arce par une lettre adressée au secrétaire de l’OEA, Luis Almagro, dans laquelle il a demandé un audit en raison de soupçons d’échecs et d’irrégularités dans le processus.

Cette note a encouragé l’opposition citoyenne et les politiciens de l’opposition qui protestent contre le TSE et demandent un audit des élections, car ils considèrent qu’il y a eu fraude. Tous les membres, à l’exception du dissident, sont sortis jeudi pour répondre à la note qui soulevait des doutes sur la transparence du processus et a déclaré que le corps électoral offre toutes les informations nécessaires pour que tout citoyen ou organisation puisse la vérifier.

Le président élu Luis Arce et son vice David Choquehuanca ont participé ce vendredi à une cérémonie autochtone à Tiwanaku

On a appris que le membre dissident pourrait offrir une autre note de clarification dans les prochaines heures au cours de laquelle elle annoncerait une rectification, après les secousses que sa première lettre a provoquées.

Alors que la tension précède la possession d’Arce, Des milliers de partisans du MAS se préparent à recevoir lundi 9 l’ancien président Evo Morales, qui reviendra par voie terrestre et dans une longue caravane qui entrera en Bolivie par la frontière avec l’Argentine. Le dirigeant du MAS retournera à Chimoré, une zone de culture de la coca où se trouvent sa plus grande place forte et l’origine de sa vie politique, le jour même de son départ du pays l’année dernière.

Pendant ce temps, cette semaine, d’anciens ministres qui se sont réfugiés pour ne pas être détenus ont commencé à quitter l’ambassade du Mexique en Bolivie. La justice a également libéré d’autres personnages du parti de Morales, tandis que jeudi les premiers ordres d’arraigo étaient connus pour les ministres de la Défense et du gouvernement de Jeanine Añez, pour les empêcher de quitter le pays.