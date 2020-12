Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, ne sera pas vacciné contre le covid-19

Le Président du Brésil, Jair Bolsonaro, a acheté ce mardi le coronavirus avec la pluie, «il tombera à tout le monde», et assuré qu’il ne sera pas vacciné contre le covid-19.

«En tant que citoyen c’est une chose et en tant que président c’est une autre, mais comme je ne me suis jamais caché, je le dis, je ne vais pas me faire vacciner. Si quelqu’un croit que ma vie est en danger, c’est mon problème et mes règles “, Il a été résolu.

«Depuis le début, j’ai toujours dit que ce virus était comme la pluie, il allait tomber sur tout le monde. Et autre chose, quiconque prend le vaccin, dans deux, trois, quatre ans, devra le reprendre, sinon il sera à nouveau infecté “, a ajouté.

«Vous devez respecter ceux qui ne veulent pas le prendre. Cela ne peut pas être obligatoire “Bolsonaro a insisté lors d’une conversation avec la chaîne de télévision brésilienne Band TV.

Si le président brésilien a assuré de ne pas être contre le vaccin, il a une fois de plus profité de l’occasion pour glisser des doutes sur l’opportunité de s’y soumettre, puisque dans les accords des laboratoires pharmaceutiques, ils “Ils ne sont pas responsables des effets secondaires.”

«Cela allume une lumière jaune. Nous demandons aux gens, vont-ils prendre ces vaccins? Les grands médias ne parlent pas de médecine. Qu’est-ce que la médecine? Hydroxychloroquine », Bolsonaro en a profité pour promouvoir l’utilisation de ce médicament contre le paludisme, malgré le manque d’études sur son efficacité contre le coronavirus.

«Je ne suis pas contre le vaccin, mais je suis entièrement en faveur de ce traitement préventif. Tant qu’il n’y a pas de vaccin vraiment fiable, une fois le COVID-19 contracté, je recommande que ces traitements préventifs soient effectués », il a dit.

L’utilisation de ce médicament est devenue une affaire d’État au Brésil, après que Bolsonaro ait été si favorable à son utilisation – il l’a lui-même pris après avoir été testé positif – que ses précédents ministres de la Santé, Luiz Henrique Mandetta et Nelson Teich, ont choisi de quitter leur poste en raison des grandes différences concernant la commodité d’administrer le médicament aux patients atteints de coronavirus.

Bien que la Cour suprême du Brésil ait déjà suggéré que l’État doive forcer à prendre le vaccin contre le coronavirus, une question qui sera à nouveau débattue cette semaine, Bolsonaro a montré à plus d’une occasion contre le décréter obligatoire, puisque «ce n’est pas une question de justice, un juge ne peut pas décider si vous devez ou non vous faire vacciner ».

BOLSONARO DONNE UNE «LUMIÈRE VERTE» À TOUT VACCIN AVEC LA GARANTIE AVINSA

Bolsonaro a également annoncé qu’il avait donné “lumière verte” à l’achat de tout vaccin contre le coronavirus, à condition qu’il ait l’aval de l’Agence nationale de surveillance de la santé (Anvisa). Le texte, qui sera publié cette semaine, envisage une dépense de 20 000 millions de reais (3 200 millions d’euros) pour l’acquisition de celui-ci.

Avec cette clarification, il semble régler la polémique qui a surgi sur sa réticence initiale à acquérir le vaccin auprès de la société pharmaceutique chinoise Sinovac, développé en collaboration avec le gouvernement de Sao Paulo de Joao Doria, l’un de ses rivaux politiques, puisqu’il a assuré qu ‘”il ne fournit pas assez Sécurité”.

“La Chine, malheureusement, est très discréditée par la population, surtout parce que, comme beaucoup le disent, ce virus y serait né”, a déclaré Bolsonaro, qui a même nié publiquement son troisième ministre de la Santé, Eduardo Pazuello, qui a avancé qu’il achèterait le vaccin Sinovac.

En plus de ces 3 200 millions d’euros pour les vaccins, le Brésil a alloué 1 900 millions de réais supplémentaires (305 000 euros) pour une centaine de millions de doses du candidat développé par l’Université d’Oxford et le laboratoire AstraZeneca.

À son tour, il a conclu un accord précédent pour acquérir 42,5 millions de doses dans le cadre du projet Covax Facility, visant à accélérer le développement, la production et l’accès équitable aux vaccins contre le COVID-19, par le biais de l’Organisation. Organisation mondiale de la santé (OMS), tout en négociant avec Pfizer l’achat de 70 millions de doses supplémentaires.

Pendant ce temps, le Brésil continue d’enregistrer un nombre très élevé de nouvelles infections et de décès. A cette occasion, 42 889 personnes ont contracté la maladie, tandis que 964 en sont décédées. Au total, le pays compte 6 970 034 cas cumulés et 182 799 décès.

(Avec des informations d’Europa Press)

