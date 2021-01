Le président du Brésil, Jair Bolsonaro. . / Joédson Alves / Archives

Rio de Janeiro, 6 janvier . .- Le président brésilien Jair Bolsonaro a affirmé ce mercredi que le Brésil est “merveilleux” après avoir déclaré la veille que le pays était en faillite et qu’il n’avait pas de conditions pour y remédier, une “confusion “qu’il attribuait à la presse et qui a suscité des critiques sur son apparente incompétence.

“Avez-vous vu la confusion hier? Que j’ai dit que le Brésil était brisé. Non. Le Brésil va bien. C’est merveilleux”, a déclaré le chef de l’extrême droite brésilienne pour tenter de minimiser la controverse qu’il a provoquée avec sa déclaration sur l’état grave. des finances du pays, niées par les économistes et même par ses alliés.

“Cette presse éhontée a provoqué une vague terrible dans ce dossier. Pour la presse, la bonne chose a été lorsque Lula et Dilma (anciens présidents Luiz Inácio Lula da Silva et Dilma Rousseff) ont dépensé 3 milliards de reais (environ 577 millions de dollars) par an avec eux »a ajouté le chef de l’Etat, attribuant la polémique à la presse.

Tout comme la veille, Bolsonaro a fait sa déclaration à un groupe de partisans qui l’attendaient devant la porte du Palacio de la Alvorada, siège de la présidence brésilienne.

Dans son communiqué de mardi, il avait déclaré que l’économie était affectée par la crise générée par le covid mais que la presse avait été chargée d’aggraver la situation en amplifiant les effets de la pandémie.

“Le Brésil est en faillite. Je ne peux rien faire. Je voulais modifier le barème de l’impôt sur le revenu, mais je ne pouvais pas”, a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé s’il adopterait une mesure pour aider la population la plus pauvre, telle que la réduction des impôts, après avoir éteint les subventions qu’il a accordées en décembre aux plus vulnérables pour les aider à atténuer la pandémie.

À la suite de sa déclaration, plusieurs économistes et dirigeants politiques l’ont critiqué pour une affirmation non fondée qui pourrait effrayer les investisseurs.

Ils ont affirmé que, malgré le déficit gigantesque des comptes publics et la dette publique record, le Brésil est en mesure d’honorer ses engagements, on ne peut donc pas dire que le pays est en faillite.

Les analystes et l’équipe économique du gouvernement ont également déclaré qu’après la rétraction provoquée par la pandémie, l’économie brésilienne se redresse rapidement et devrait conclure 2021 avec une forte expansion.

L’OPPOSITION GARANTIT QUE LA DÉCLARATION ATTEINT SON INCOMPÉTENCE

L’opposition a ajouté que la déclaration montrait clairement l’incompétence du chef d’extrême droite à gouverner le pays et, étant donné l’argument selon lequel il ne pouvait rien faire, ils ont suggéré plusieurs mesures qui peuvent être adoptées pour redresser les comptes publics et en même temps répondre aux demandes de les plus pauvres.

Dans la polémique, il a dû intervenir jusqu’au ministre de l’Economie, Paulo Guedes, qui était en vacances et a accordé un entretien pour préciser que la «faillite» citée par Bolsonaro se réfère aux comptes publics et non à la situation de l’économie en général.

“Il fait évidemment référence à la situation du secteur public, qui est dans une situation financière difficile, puisque, après les excès de dépenses des gouvernements précédents, le premier gouvernement qui est venu parler d’une forte réduction des dépenses a été démantelé. à cause de la pandémie. Nous reconnaissons la difficulté de la situation, mais nous y faisons face », a déclaré Guedes.

Selon les dernières projections du gouvernement et de l’économiste, le Brésil a clôturé 2020 avec une contraction économique d’environ 4,5%, la plus élevée depuis un an depuis plusieurs décennies, mais un pourcentage bien inférieur à celui attendu dans les premiers mois de la pandémie. , lorsque le FMI a calculé que le Brésil retirerait environ 9%.

Bien que la plupart des activités économiques se soient redressées ces derniers mois et que certaines fonctionnent à des niveaux pré-pandémiques, le chômage continue d’augmenter et la méfiance à l’égard des entrepreneurs et des investisseurs reste élevée.

Mais dans ses remarques de cette semaine, Bolsonaro a attribué le chômage au manque de formation des Brésiliens. Le Brésil “est un pays pour lequel il est difficile de travailler et le chômage est généré pour diverses raisons, dont la formation du Brésilien. Une partie considérable n’est pas prête à faire presque n’importe quoi”, a-t-il déclaré.

Pour de nombreux économistes, la reprise économique dépend de la rapidité et de l’efficacité avec lesquelles le Brésil parvient à promouvoir une campagne de vaccination contre le covid, mais le gouvernement n’a toujours pas de date pour le début du processus de vaccination.

Le Brésil est l’un des pays les plus touchés par la pandémie, le deuxième avec le plus de décès après les États-Unis, avec près de 200000 décès, et le troisième avec le plus de cas après les États-Unis et l’Inde, avec quelque 7,8 millions contagions.