Rio de Janeiro, 19 décembre . .- Le président brésilien Jair Bolsonaro a affirmé ce samedi que la ruée vers l’achat du vaccin covid et sa distribution n’était pas justifiée et a insisté sur le fait que la pandémie touchait à sa fin au Brésil, malgré le fait que les chiffres de ces derniers jours montrent une seconde vague plus meurtrière.

“La pandémie touche vraiment à sa fin. Les chiffres l’ont montré. Nous sommes avec une petite hausse maintenant, mais c’est un petit coup, ce qui est prévisible”, a déclaré le chef de l’extrême droite brésilienne dans une interview qu’il a accordée à une diffusion en direct sur les réseaux sociaux d’un de ses fils, le membre du Congrès Eduardo Bolsonaro.

“Mais la ruée vers le vaccin n’est pas justifiée, car c’est quelque chose (le vaccinateur) qui affecte la vie des gens. Quand on inocule quelque chose, le système immunitaire peut réagir de manière inattendue”, a ajouté le président, l’un des dirigeants. plus sceptique sur la gravité de la pandémie, qui en est venue à traiter le covid comme une «grippe» et à critiquer toutes les mesures de distanciation sociale pour enrayer la maladie.

Il a également déclaré que le vaccin ne peut être mis sur le marché tant qu’il n’a pas été approuvé par l’Agence nationale de surveillance de la santé (Anvisa, régulateur).

Bolsonaro, qui a signé mercredi un décret exécutif permettant au gouvernement de contracter une dette de 20 000 millions de reais (environ 4 000 millions de dollars) pour acheter des vaccins contre le coronavirus, a déclaré que «je ne suis pas pressé de dépenser cet argent».

«Nous ne politisons pas (la crise sanitaire). Je ne suis pas pressé de dépenser. Nous ne sommes pas pressés de dépenser de l’argent. des millions de reais achètent le vaccin », a-t-il déclaré.

Le gouvernement brésilien a annoncé mercredi les grandes lignes de son futur plan de vaccination contre le covid-19, qui prévoit de vacciner 210 millions d’habitants dans environ 16 mois, mais n’a pas encore fixé de date de début pour le processus.

Le ministère de la Santé allègue qu’il ne définira la date de début de la campagne de vaccination que lorsque Anvisa approuvera l’un des vaccins développés contre le covid et qui sont déjà appliqués dans plusieurs pays.

La Cour suprême de justice a décidé jeudi à une large majorité que la vaccination serait obligatoire mais non forcée, ce pour quoi elle a autorisé les gouvernements régionaux et municipaux à imposer des sanctions à ceux qui ne se font pas vacciner, comme le veto sur l’inscription à l’école des enfants non vaccinés. .

BOLSONARO INSISTE QUE LA VACCINATION NE SERA PAS OBLIGATOIRE

Mais Bolsonaro a insisté dans son entretien de samedi sur le fait que, malgré ce qui a été décidé par le plus haut tribunal, la vaccination sera volontaire.

Le chef de l’Etat a ajouté que tout vaccin doit être approuvé par Anvisa avant de pouvoir être appliqué dans le pays lorsqu’il est interrogé sur un projet de loi approuvé par la Chambre et qui assouplit les règles d’approbation des vaccins.

Selon les données publiées ce samedi par le ministère de la Santé, le Brésil a enregistré 706 décès dus au coronavirus au cours des dernières 24 heures, portant le nombre de décès à 186356, ainsi que 50177 nouvelles infections, ce qui a porté le nombre total de cas à plus de 7,21 millions.

Les données confirment le Brésil, avec ses 210 millions d’habitants, comme l’un des épicentres mondiaux de la pandémie et le deuxième pays avec le plus grand nombre de décès par covid, après les États-Unis, et le troisième avec le plus de cas, après les États-Unis et Inde.

Les statistiques de la semaine dernière ont montré clairement que le Brésil connaît une deuxième vague d’épidémie sans avoir vaincu la première.

Le Brésil a enregistré mercredi un record de 70 574 cas malgré le fait que la courbe d’infection avait diminué et que la moyenne quotidienne en 14 jours est tombée à 18 600 infections le 10 novembre. Ce samedi, la moyenne des 14 derniers jours était déjà passée à 45 430 cas quotidiens.

De la même manière, le Brésil a enregistré 1092 décès mercredi dernier, le nombre le plus élevé en une journée depuis le 15 septembre (1110), ce qui a encore ajouté plus d’un millier de décès par jour, ce qui ne s’était pas produit depuis le 30 septembre. Septembre (1031).

Selon les statistiques du ministère, le nombre moyen de décès au cours des 14 derniers jours est passé ce samedi à 694,86 par jour, avec une croissance de 13,62% par rapport à il y a une semaine (611,57 le 12 décembre) et 27,35% par rapport à il y a deux semaines (545,64 le 5 décembre).