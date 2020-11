Dans l’image, le président du Brésil, Jair Bolsonaro. . / Jo dson Alves

Sao Paulo, 20 novembre . .- Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, a affirmé ce vendredi qu’il n’était pas nécessaire de “diviser la souffrance du peuple brésilien en groupes” et que “des problèmes tels que la violence sont vécus par tous”, après un journée de manifestations dans le pays pour le meurtre brutal d’un homme noir dans un marché.

Dans une série de publications sur son compte Twitter, le président a affirmé qu’il existe des groupes politiques qui cherchent à remplacer «l’essence» du peuple brésilien qui «a conquis le monde» par le «conflit» et la «haine».

«Il y a ceux qui veulent détruire (l’essence) et mettre à sa place le conflit, le ressentiment, la haine et la division entre les classes, toujours déguisés en ‘lutte pour l’égalité’ ou ‘justice sociale’, tous en quête de pouvoir», Bolsonaro a déclaré, bien qu’il n’ait pas mentionné directement la mort d’un homme noir dans un marché, qui est devenu le symbole des manifestations qui ont marqué aujourd’hui.

Des centaines de Brésiliens sont descendus dans la rue ce vendredi, à l’occasion de la Journée de sensibilisation des Noirs, pour protester contre le meurtre brutal de Joao Alberto Silveira Freitas, un homme noir de 40 ans décédé jeudi soir après avoir été battu par deux gardes de sécurité blancs. dans un magasin du réseau Carrefour de la ville méridionale de Porto Alegre.

Bolsonaro, cependant, a suggéré que des «groupes politiques» seraient derrière les événements qui se déroulent aujourd’hui et qu’il y aurait des «intérêts divers» pour la création de «tensions» dans la société brésilienne, marquées par la diversité ethnique.

“Un peuple uni est un peuple souverain, un peuple divisé est un peuple vulnérable. Un peuple vulnérable est plus facile à contrôler. Et il y a ceux qui bénéficient politiquement de la perte de notre souveraineté”, a-t-il dit.

Il a ajouté qu’il n’y a pas “une couleur de peau meilleure que les autres”, mais qu’il y a “des hommes bons et des hommes mauvais”, et que ce sont les “choix et valeurs” de chacun qui font la différence.

“Ne nous laissons pas manipuler par les groupes politiques. En tant qu’homme et en tant que président, je suis daltonien: tout le monde a la même couleur. Il n’y a pas de meilleure couleur de peau que les autres”, a déclaré le président.

“Ceux qui poussent le peuple à la discorde, à fabriquer et à promouvoir des conflits, menacent non seulement la nation, mais aussi notre propre histoire”, a-t-il conclu.

Les déclarations de Bolsonaro, leader de l’extrême droite brésilienne, sont dans la lignée de celles du vice-président, Hamilton Mourao, qui des heures auparavant a déploré la mort de Joao Alberto mais a nié qu’il s’agisse d’un cas de discrimination raciale car “au Brésil il n’y a pas de racisme “.

Les attaques brutales subies par le soudeur ont été comparées à la mort de George Floyd, tué en mai dernier par un policier blanc et qui a déclenché une vague de colère et de manifestations antiracistes aux États-Unis et dans plusieurs pays d’Europe.

Dans des vidéos et des images qui circulent sur les réseaux sociaux, il est possible de voir quand les deux gardes tiennent Joao Alberto et le battent à plusieurs reprises, lui donnent des coups de pied et l’étranglent, en plus de l’immobiliser au sol.

Vous pouvez également entendre les cris à l’aide de l’homme, ainsi que lorsqu’il dit qu’il ne peut pas respirer.