Le président d’extrême droite Jair Bolsonaro a tenté de se distancer des mauvaises performances de ses parrainés au premier tour des élections municipales brésiliennes dimanche et a préféré souligner l’affaiblissement persistant de la gauche.

“La gauche a subi une défaite historique lors de ces élections, signe clair que la vague conservatrice de 2018 est venue pour rester”, a tweeté le président lundi matin.

“Mon aide à quelques candidats à la mairie s’est réduite à quatre vies sur un total de 3 heures”, a-t-il ajouté.

Sur les 13 candidats soutenus par Bolsonaro aux mairies, seuls deux ont été élus et deux autres se présenteront au second tour le 29 novembre.

Son revers le plus notoire s’est produit à Sao Paulo, la capitale économique et financière du pays, où son protégé Celso Russomano est arrivé à la quatrième place (10,5% des voix). Le second tour sera disputé entre le maire sortant Bruno Covas (32,8%), du PSDB de centre-droit, et le gauchiste Guilherme Boulos (20,2%), du Parti Socialisme et Liberté (PSOL).

A Rio de Janeiro, le maire sortant Marcelo Crivella (21,9%), ancien évêque évangélique soutenu par Bolsonaro, était dans une position défavorable pour le deuxième quart de travail, par rapport à son prédécesseur Eduardo Paes (DEM, à droite, 37%).

Les politiciens de centre-droit et de centre-droit étaient les principaux favorisés lors des élections de dimanche.

Bolsonaro, sans parti depuis sa rupture l’année dernière avec le PSL – sa neuvième affiliation politique – a participé de manière légère au début de la campagne, mais dans la dernière ligne droite, et face à des sondages défavorables pour ses alliés, il a commencé des émissions en direct. quotidiennement sur leurs réseaux sociaux qui ont été interrogés pour avoir enfreint les règles de la campagne.

Sur les 45 conseillers que Bolsonaro a officiellement soutenus, seuls 9 ont été élus (20%).

Le président a supprimé dimanche un message sur Facebook demandant un soutien aux candidats qui ont été pour la plupart battus, selon le service de contrôle de l’..

Son fils, le conseiller de Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, a été réélu mais a perdu le poste le plus voté au profit de Tarcísio Motta, du PSOL.

Cette élection “montre la force que le centre avait une fois de plus dans le processus politique”, a déclaré Felipe Nunes, politologue de l’Université fédérale du Minas Gerais.

Dans le domaine de la gauche, Nunes a souligné que des partis tels que le PSOL et le Parti communiste du Brésil (PCdoB), qui disputeront les seconds tours dans les capitales des États, émergent comme des alternatives possibles et sapent l’hégémonie du Partido dos Trabalhadores (PT), de l’ancien président. Luiz Inácio Lula da Silva.

