Le président du Brésil, Jair Bolsonaro. . / Joédson Alves / Archives

Rio de Janeiro, 15 nov . .- Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, s’est rendu aux urnes pour voter aux élections municipales ce dimanche à Rio de Janeiro, ville où il est inscrit et où il a commencé sa carrière politique il y a trois décennies précisément en tant que conseiller.

Bolsonaro s’est envolé de la capitale fédérale Brasilia, où il réside actuellement, et a atterri sur une base militaire à Rio vers 9h30 heure locale (12h30 GMT).

Le dirigeant d’extrême droite âgé de 65 ans a voyagé en voiture et a voté une demi-heure plus tard à l’école municipale Rosa da Fonseca, dans la partie ouest de Rio, sous de fortes mesures de sécurité et avec des restrictions d’accès à la presse.

Là, il a brièvement salué certains curieux et supporters portant un masque, ce qui est obligatoire pour pouvoir exercer le droit de vote comme mesure de protection contre le COVID-19.

Ce sont les premières élections au cours desquelles le chef de l’Etat vote, après avoir été élu président en octobre 2018.

Bolsonaro a été largement critiqué pour son scepticisme quant à l’impact du COVID-19, qu’il a lui-même contracté en juillet dernier, et pour avoir blâmé la direction des gouverneurs et des maires pour le nombre élevé de décès (165000) et d’infections (près de 6 millions). ) au Brésil.

Il a également défendu qu’un éventuel vaccin contre le coronavirus ne devrait pas être obligatoire dans le pays.

Lors de ces élections, le président, qui n’est affilié à aucun parti depuis qu’il a rompu avec le PSL il y a un an, ce qui l’a élevé à la tête de l’Etat, a soutenu plusieurs candidats des grandes villes, même si les sondages prévoient de mauvais résultats pour tous.

A Rio, Bolsonaro a approuvé l’actuel maire, le leader conservateur et évangélique Marcelo Crivella.

Pour la gauche du Parti des travailleurs (PT) de Lula, les prévisions électorales ne sont pas non plus prometteuses, ce qui les place en dehors de la carte de la métropole.

Ce dimanche, près de 150 millions de Brésiliens sont obligatoirement appelés aux urnes pour élire le gouvernement de 5 569 villes, qui comprend un nombre égal de maires et quelque 70 000 conseillers.

Dans le cas où un candidat n’atteindrait pas plus de 50%, un second tour aura lieu le 29 novembre entre les deux candidats les plus votés de chaque ville.