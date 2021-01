Daniel Craig

(Bloomberg) – «No Time to Die» de Metro-Goldwyn-Mayer, le prochain épisode de la série James Bond, a été retardé une fois de plus dans un pari que la pandémie se sera calmée plus tard cette année.

Le film, initialement prévu pour 2020 et précédemment repoussé au 2 avril de cette année, devrait maintenant faire ses débuts le 8 octobre. Le film de Daniel Craig sera distribué dans le monde entier par Universal Pictures de Comcast Corp. et aux États-Unis par United Artists Releasing, une joint-venture avec MGM.

Donna Langley, responsable du divertissement filmé d’Universal, a averti la semaine dernière que d’autres films devraient être retardés cette année.

«Nous analysons le paysage au moment où nous parlons et nous avions bien sûr anticipé qu’il s’agissait d’un scénario probable, et avons évalué des dates alternatives pour tous nos titres si cela s’avère nécessaire», a déclaré Langley dans une séance de questions-réponses avec Bloomberg.

Dans le cadre du remaniement du calendrier, la MGM déplacera sa suite sans titre «Addams Family» au 1er octobre à partir du 8 octobre, libérant ainsi la place pour «No Time to Die».

Depuis que la pandémie a paralysé l’industrie du cinéma en mars, peu de grands films sont sortis en salles. “Wonder Woman 1984” est sorti sur grand écran le mois dernier, mais il a fait ses débuts en même temps sur le service de streaming de WarnerMedia, HBO Max.

MGM a eu des discussions avec Apple Inc. et Netflix Inc. au sujet de la diffusion directe de «No Time to Die», ont déclaré des personnes familières avec la situation l’année dernière. Le film aurait pu rapporter des centaines de millions de dollars dans une vente potentielle de streaming, selon les gens. MGM a refusé de commenter les discussions, mais a déclaré que le film n’était “pas à vendre”.