L’équipe Course de taureaux rouges a partagé des images du pilote mexicain Sergio Perez à l’usine d’équipement, située à Milton Keynes, au Royaume-Uni.

Dans une série de vidéos que l’équipe autrichienne a partagées sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir l’arrivée de Sergio, ils ont également montré une partie du processus d’adaptation du siège pour la voiture qu’il conduira dans la saison 2021, qui débutera le 28 mars. avec le Grand Prix de Bahreïn.

Checo Pérez, comme le pilote est également connu, a répondu sur Twitter: «Salut! Prêt à commencer cette grande aventure “.

C’est le 18 décembre que l’arrivée du Mexicain dans l’équipe a été annoncée, après s’être retrouvé sans siège à Point de course, maintenant Aston Martin.

2020 destiné au natif de Guadalajara, Jalisco, sa meilleure année dans la grande catégorie du sport automobile, en inscrivant deux podiums – a remporté sa première course de F1, Grand prix Sakhir – et accumulé 125 unités, ce qui le place à la quatrième position du championnat des pilotes.

Dans l’équipe autrichienne, ils ont exprimé la valeur du pilote mexicain, qui a accumulé 10 saisons en Formule 1. Il faut se souvenir que l’ajouter à l’équipe signifiait quitter son programme de développement pour la première fois depuis 2007.

Christian Horner, Le directeur principal de Red Bull, a déclaré que «sa performance la saison dernière était fantastique, en particulier dans les courses, où c’était très fort “, selon les informations du portail F1 à jour.

«Je pense que cela peut faire pression Max verstappen plus qu’Alexander Albon la saison dernière. Avec chance, qui nous rendra plus forts en tant qu’unité dans notre combat avec Mercedes»Dit le gérant.

(Photo: . / Hamad I Mohammed)

L’équipe a conclu la saison 2020 dans le deuxième place au championnat des constructeurs, avec 319 unités, tandis que la première position était occupée par Mercedes, avec 573 points.

Il est à noter que Horner et Pérez ont travaillé ensemble au sein de l’équipe Arden International en 2009, en GP2 Series, une catégorie qui est le prélude à la F1 et qui est maintenant connue sous le nom de F2.

À partir de cette période, Christian Horner a déclaré: «Lors de sa première année en GP2, il a toujours été plus fort en course qu’en qualifications. Il était déterminé à ne jamais abandonner. Sergio était comme un jeune chien avec un os. Je pense que c’est devenu sa marque de fabrique en termes de course».

(Photo: FIA / .)

En 2010, Sergio a continué dans la catégorie avec l’équipe Barwa Addax et a terminé à la deuxième place, avec 71 unités. Pour 2011, il a fait ses débuts dans la catégorie supérieure du sport automobile avec Sauber (maintenant Alfa Romeo).

De plus, il a souligné que ce n’est pas un hasard si Sergio Pérez avec une voiture Racing Point occupera une place sur le podium «avec des voitures qui n’appartenaient pas au podium. Il est très déterminé pendant les courses et sa tenue de route est très bonne. Sergio est maintenant à un stade de sa carrière où il est très complet “

