Profeco a analysé 20 modèles d’écrans LED de neuf marques (Photo: Cuartoscuro)

Le 9 novembre, le Bonne fin 2020, une période de des offres dans plusieurs magasins mexicains, qui dans cette édition se terminera jusqu’au 20 du même mois.

La prolongation de la période de promotion a pour objectif de réactiver l’activité économique du pays, car au milieu de la crise sanitaire due à COVID-19[feminine, les entreprises ont été durement touchées.

L’un des produits les plus demandés à El Buen Fin est le télévisionsPour cette raison, l’Agence fédérale de protection des consommateurs (Profeco) s’est vu confier la tâche d’analyser 20 modèles d’écrans LED de neuf marques.

Afin d’offrir aux citoyens des informations pour un meilleur choix d’achat, l’agence a publié dans le numéro 525 de son magazine les résultats de l’étude réalisée par le Laboratoire national de la protection des consommateurs. Cette analyse a porté sur les téléviseurs LED de 40 à 43 pouces et de 49 à 55 pouces. Les 20 modèles sont considérés comme «intelligents», car ils disposent d’une connectivité sans fil Wi-Fi.

Le Good End 2020 aura lieu du 9 au 20 novembre (Photo: Cuartoscuro)

L’étude a révélé que l’écran du modèle Panasonic TC-50GX500X / Mexique / 4K / 50 ″ avait une note «Excellent» (E) en termes de performance de contraste Oui niveau de noir; et “Très bien” (Mo) dans Couleur, uniformité Oui l’audio.

La plupart des écrans analysés offrent une très bonne performance globale qui vous permettra d’apprécier la plupart des signaux HDTV (broadcast TV) et des films haute définition avec une qualité remarquable.

Les résultats:

La Panasonic TC-55GX500X / Mexique / 4K / 55 ″ il avait «E» pour la couleur, le contraste et le niveau de noir, «B» pour l’uniformité et l’audio; et la Atvio ATV5016ILED / Mexique / Full HD / 50 ″ reçu “E” pour le niveau de noir et l’uniformité; “MB” en contraste et “B” en couleur et audio.

D’autre part, les modèles Makena / 40S2 / Mexique / Full HD / 40 ′ ‘, Atvio / ATV-43UHD / Mexique / 43 ′ ‘ Oui JVC / SI43US / Mexique / UHD / 43 ′ ‘ ils fournissent des performances «acceptables».

Profeco a donné une série de recommandations pour effectuer des achats éclairés pendant cette période promotionnelle (Photo: Spécial)

De même, il a été détecté que l’écran Makena 50S7 / Mexique / UHD / 50 ″ exécute «suffisamment» en couleur, contraste, niveau de noir et uniformité; bien que l’audio ait été noté «B».

Les modèles qui offrent une très bonne fidélité audio, bien qu’à un niveau de volume modéré LG / 43UN7300PUC / Mexique / 43 ′ ‘, LG / 43UN7100PUA / Mexique / 43 ′ ‘ Oui Samsung / UN50TU7000F / Mexique / 50 ′ ‘

«En audio, la plupart des écrans sont toujours conçus avec un simple amplificateur et des haut-parleurs, adéquats uniquement pour des performances acceptables et pas exceptionnels car leur design extrêmement fin ne permet pas d’intégrer des haut-parleurs suffisamment grands pour obtenir un meilleur son. “, dit Profeco.

D’un autre côté, il a été identifié comme un avantage que les modèles LG / 49NANO8IUNA / Mexique / 49 ′ ‘, Sony / XBR-49X80H / Mexique / 49 ′ ‘ Oui Sony / XBR43X800H / Chine / 43 ′ ‘ Ils ont un microphone intégré dans la télécommande pour la reconnaissance vocale, avec lequel vous pouvez dicter des instructions pour rechercher sur Internet.

Pendant ce temps, le Sony / XBR43X800H / Chine / 43 ′ ‘ Oui Sony / XBR-49X80H / Mexique / 49 ′ ‘ Ils ont un port USB 3.0.

Lors de l’achat d’un téléviseur pendant le Good End, Profeco recommande d’envisager l’extension de la garantie (Photo: Cuartoscuro)

“Les 20 produits analysés offrent une entrée”Type HDMI MHL qui vous permettent de connecter un smartphone ou un tablette électronique via un câble micro USB vers HDMI ou Version USB 3.0 vers HDMI afin de voir le contenu qu’ils contiennent, rechargez même l’appareil mobile en même temps », explique Profeco.

L’étude a été menée du 3 juillet au 22 octobre de cette année et, entre autres, les informations sur les consommateurs, les attributs, la qualité audio et d’image ont été vérifiés.

Recommandations Profeco pour un achat intelligent

Au moment de l’acquisition du produit, le consommateur doit être informé de tous les attributs, vérifier qu’il contient ses pièces jointes et analyser la possibilité de prolonger la garantie.

Avant de les utiliser, Profeco vous conseille de lire les instructions, de les placer sur une surface plane, d’éviter de la heurter et de la nettoyer avec un chiffon spécial.

