Vidéo: Gouvernement du Mexique.

Le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, a rapporté que le 30 octobre, les premières doses du vaccin contre Covid-19 ont été reçues du laboratoire sino-canadien CanSino, pour effectuer des tests de phase 3 au Mexique.

«Dans le rapport de cette semaine, nous avons de très bonnes nouvelles … etLe 30 octobre, les premières doses ont été reçues pour mener des essais cliniques de phase 3 du candidat vaccin CanSino Biologics au Mexique au Mexique », a déclaré Ebrard.

Le secrétaire aux relations extérieures a expliqué qu’après la Commission fédérale de protection contre les risques sanitaires (Cofepris) et le ministère de la Santé évaluera rigoureusement le vaccin, il a été approuvé qu’un groupe de 10 000 à 15 000 Mexicains participent aux essais cliniques.

Photo: Présidence du Mexique.

«Après un processus d’évaluation rigoureux qui a conduit le Cofepris et le ministère de la Santé, il a été approuvé que les études soient menées sur un groupe de 10 et 15 mille Mexicains, plus de 18 ans », a-t-il déclaré.

Il a noté qu’elles sont également menées en Chine, en Argentine, au Pakistan, en Arabie saoudite et en Russie, entre 10 000 et 15 000 volontaires mexicains sont réalisés dans 20 centres de santé dans 12 états du pays.

“Il a déjà été administré avec succès aux membres des forces armées en Chine”, a déclaré le ministre des Affaires étrangères.

La sous-secrétaire aux affaires multilatérales et aux droits de l’homme, Martha Delgado, Il a expliqué que l’étude du vaccin CanSino Bio est la première étude de phase 3 à être menée au Mexique, qu’elle sera menée dans 13 États de la république et qu’elle débutera cette semaine. 35 millions de doses en seront achetées.

Photo: Présidence du Mexique.

La phase 3 du vaccin sera réalisée en Chihuahua, Durango, Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Quintana Roo, Veracruz, Puebla, Hidalgo et CDMX, a déclaré Annette Ortiz Austin, responsable de l’essai clinique.

De son côté, le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a assuré que c’est quelque chose de “très significatif” que ces tests soient lancés, puisque le vaccin contre Covid-19 apportera le calme dans le pays. “

“C’est quelque chose de très significatif que la phase 3 commence dans le pays et que nous obtiendrons bientôt des résultats, car c’est ce qui nous apportera calme et certitude, Avec cette condition avec cette calamité de la pandémie, le vaccin va beaucoup aider et plus tôt on aura le mieux, on n’a pas perdu de temps, on a déjà payé à l’avance pour avoir assez de vaccins, on va vacciner universellement.

Photo: Présidence du Mexique.

Nous nous engageons également envers d’autres entreprises, des progrès sont réalisés dans la recherche, et j’espère que d’ici la fin de cette année ont déjà des informations, et pour le premier trimestre de la prochaine.

Nous travaillons dans ce but pour informer la population que nous agissons avec une grande responsabilité », a déclaré le président.

Annette Ortiz Austin, directrice d’EPIC Research; responsable au Mexique de l’essai clinique de phase 3 de CanSino Biologics, a expliqué les détails techniques du protocole, «il s’agira d’une étude mondiale, multicentrique, contrôlée, en double aveugle, avec un placebo et une conception adaptative pour évaluer l’efficacité, l’innocuité et l’immunogénicité du vaccin recombinant contre le nouveau coronavirus, vecteur d’adénovirus de type 5 “.

Photo: Présidence du Mexique.

L’étude aura 4 coupes d’évaluation pour observer les progrès en efficacité, sécurité et immunogénicité, c’est-à-dire la capacité du système immunitaire à avoir une réponse à un antigène donné.

Les 15 mille volontaires mexicains représentent 37 pour cent du total de 40 mille participants internationaux, donc “L’interaction de la génétique chez le peuple mexicain sera prise en compte et évaluée dans la conception finale du vaccin”, Dit Ortiz Austin.

