La deuxième partie du bonus sera déposée en décembre. (Photo: Cuartoscuro)

Certains fonctionnaires ont assuré qu’ils n’avaient pas encore reçu le dépôt correspondant au paiement anticipé de la première partie de la prime de Noël, montant qui, selon le secrétaire au Trésor, Arturo Herrera, serait livré à partir du 9 novembre dans le cadre du démarrage de la Bonne fin.

Ce matin, certains employés ont de nouveau témoigné Infobae qui attendent toujours 50% de la prestation qu’ils recevraient depuis lundi dernier.

Et c’est que la semaine dernière, le secrétaire aux finances a affirmé que tous les responsables du secteur public recevrait le paiement de cette prestation à la date indiquée ci-dessus, mais ça c’est pas passé comme ça.

“Il n’y a encore rien”, certaines personnes ont dit lors de la vérification de leurs comptes bancaires. De plus, ils ont indiqué qu’en ce qui concerne un calendrier de paiement Sur lequel ils se fondent, il n’a pas été rempli selon la date fixée, puisque selon ledit schéma d’activités il se refléterait depuis le mercredi 11 novembre dernier.

Dans l’image, le secrétaire au Trésor, Arturo Herrera. (Photo: .)

A propos, Arturo Herrera a également déclaré ce jeudi 12 novembre que certains virements bancaires ont été appliqués:

“Hier, les premiers dépôts ont été effectués. Hier encore, les transferts ont été effectués pour la plupart des travailleurs », a-t-il déclaré lors de la conférence du matin dirigée par le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, du Palais national.

En outre, il a assuré que le processus avait été mené dans les délais impartis et par rapport à l’accord qu’ils ont lancé depuis le 4 novembre dernier.

«Nous nous sommes engagés la semaine dernière à ce que, pendant la période du Good End, les travailleurs reçoivent la première partie de la prime de Noël. Il me semble que nous allons dans les délais avec ce que nous avons promis ».

En ce qui concerne le calendrier du travail des travailleurs, le deuxième versement de la prime arrivera jusqu’au 17 décembre de cette année.

Le passéou 4 novembre, Herrera Gutiérrez Il a avancé que les ressources seraient dispersées afin de réactiver l’économie du pays, fortement fracturée par la pandémie de coronavirus.

Le soi-disant Good End, un événement commercial dans lequel plusieurs entreprises offrent les meilleurs prix et offres aux citoyens durera 12 jours en 2020, et non quatre, comme cela était normalement autorisé chaque année.

L’intention est de générer une reprise économique au Mexique, donc, a réitéré le secrétaire au Trésor: “il sera payé pour qu’ils puissent utiliser les ressources s’ils le voulaient pendant le Good End”.

La première partie du bonus sera versée pendant cette période. (Photo: Cuartoscuro)

Combien recevront-ils?

Il ne faut pas oublier que les avantages dont bénéficieront les agents de l’administration publique dépendront de chaque institution où ils fournissent leurs services et seront exonérés d’impôt.

Il sera pris en compte dans la prime des travailleurs du secteur public, autour de 40 jours de salaire minimum.

De son côté, Eduardo Arreola a également révélé que le tirage annuel d’environ 500 millions de pesos sera effectué, qui est dirigé par le Service de l’administration fiscale (SAT).

Cette édition du Good End sera élargie pour éviter les foules dans les magasins, et déclencher d’éventuelles infections massives après la réunion dans les magasins. Par conséquent, la décision a été prise de la prolonger à 12 jours.

La soi-disant fête commerciale a commencé le lundi 9 novembre et durera jusqu’au 20 du même mois. Lors de l’événement organisé par le gouvernement et l’initiative privée, les utilisateurs pourront débourser certaines sommes d’argent en échange de biens et services tels que: appareils électroménagers, ordinateurs, électronique, voyages, entre autres.

Pour un meilleur contrôle, des protocoles sanitaires spéciaux ont été mis en place pour éviter davantage d’infections au COVID-19, où ils prendront la température des utilisateurs avant d’entrer dans les établissements, ils demanderont l’utilisation obligatoire de masques faciaux et une distance saine de 1,5 mètre.

PLUS SUR LE SUJET

Aguinaldo 2020: certains agents de l’Etat ont rapporté qu’ils n’avaient pas été déposés ce lundi

Strenna 2020: quelle est la date limite pour le recevoir et que faire si vous n’êtes pas payé

Strenna 2020: guide pour calculer combien vous avez droit