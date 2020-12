Boris Johnson (REUTERS / Toby Melville)

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a annoncé ce samedi que Londres et le sud-est de l’Angleterre seront à nouveau confinés à partir de ce dimanche pour essayer de contrôler une augmentation des infections à covid-19, attribuées à une nouvelle souche.

“Il semble que cette propagation soit alimentée par une nouvelle variante du virus“, Quoi “semble se transmettre beaucoup plus facilement», A déclaré le Premier ministre lors d’une conférence de presse.

“Rien n’indique qu’il est plus mortel ou provoque une forme plus grave de la maladie.«Ou cela réduit l’efficacité des vaccins, a-t-il précisé.

Les habitants de la capitale et du sud-est de l’Angleterre, déjà soumis à de sévères restrictions, sera soumis à un nouveau niveau d’alerte, le quatrième et le plus élevé. Ils devront rester chez eux et les entreprises considérées comme «non essentielles» ne pourront pas ouvrir.

Les pubs, restaurants et musées de ces deux quartiers ils sont fermés depuis le week-end dernier.

Tous les déplacements en dehors de cette zone, que ce soit sur le territoire national ou pour partir à l’étranger, sera interdit.

Dans les zones régies par l’alerte maximale les réunions entre les membres de différents ménages ne peuvent avoir lieu, et dans le reste des zones, ils devront être réalisés en une seule journée.

Médecin-chef de l’Angleterre et conseiller du gouvernement, Chris Whitty, avait déclaré plus tôt qu’une nouvelle souche de coronavirus identifiée au Royaume-Uni pourrait se propager plus rapidement et le travail est fait de toute urgence pour confirmer qu’il n’entraîne pas d’augmentation de la mortalité.

Comme annoncé lundi, le Royaume-Uni a identifié une nouvelle variante du COVID-19 via la surveillance génomique de Public Health England », a déclaré Whitty dans un communiqué. «En raison de la diffusion rapide de la nouvelle variante, des données de modélisation préliminaires et des taux d’incidence en augmentation rapide dans le sud-est, le Groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouvelles et émergentes (NERVTAG) estime désormais que la nouvelle souche pourrait se propager plus rapidement»Poursuit le communiqué de presse publié par le ministère britannique de la Santé et du Bien-être social.

Whitty a noté qu’ils avaient “alerté auprès de l’Organisation mondiale de la santé“Et ça continue”analyser les données disponibles pour améliorer notre compréhension ».

Le texte souligne que “il n’existe aucune preuve actuelle suggérant que la nouvelle souche entraîne un taux de mortalité plus élevé ou affecte les vaccins et les traitements“Mais ils sont”travailler de toute urgence pour le confirmer».

Face à la découverte de cette nouvelle souche de coronavirus, le directeur médical d’Angleterre a assuré que «il est plus que jamais vital que le public continue à agir dans sa zone pour réduire la transmission».

Lundi dernier, le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, ont alerté la Chambre des communes sur le fait qu’ils avaient identifié “une nouvelle variante du coronavirus, qui pourrait être associée à une propagation plus rapide”.

Le responsable a mis en garde contre “augmentations exponentielles très marquées du virus à Londres, dans le Kent, dans certaines parties de l’Essex et du Hertfordshire». Les autorités sanitaires ont noté que cette nouvelle souche se reproduit principalement chez les enfants.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a demandé la fermeture anticipée des centres éducatifs pour protéger la santé de la population dans les jours précédant Noël. En conséquence, le gouvernement Johnson a décrété le plus haut niveau de restrictions face à la pandémie.

