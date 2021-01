Le Premier ministre britannique Boris Johnson. Photo: Paul Ellis / via REUTERS

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré vendredi qu’il y avait des indications selon lesquelles la variante COVID-19 découverte dans le pays pourrait être jusqu’à 30% plus mortelle que l’original.

Lors d’une conférence de presse, le médecin-chef anglais Chris Witty a donné un exemple pour illustrer l’annonce: «Pour les 60 ans, sur 1 000 personnes infectées, le risque moyen est qu’environ 10 perdent la vie. Avec ce nouveau virus, le chiffre devrait être compris entre 13 et 14 “.

Witty a souligné que les statistiques sont similaires pour différents groupes démographiques. Jusqu’à présent, les autorités avaient confirmé que la nouvelle souche était plus contagieuse, 30 à 70% de plus que l’original. Et bien qu’ils aient noté que les nouvelles statistiques ne sont pas concluantes, oui “il semble y avoir une augmentation de la mortalité en plus de la transmissibilité”.

En dialogue avec la presse, Patrick Vallance, conseiller scientifique en chef du gouvernement, a fait remarquer qu’il y a “des preuves croissantes” que les vaccins développés sont également efficaces contre cette nouvelle souche. “Toutes les preuves actuelles continuent de montrer que les deux vaccins que nous utilisons actuellement sont toujours efficaces à la fois contre l’ancienne variante et cette nouvelle variante”, a déclaré Johnson vendredi.

Cependant, Vallance était moins optimiste quant à ceux détectés en Afrique du Sud et au Brésil. Il a déclaré qu ‘”il y a des inquiétudes au sujet de certaines caractéristiques qui les rendent moins sensibles” et que si davantage d’informations sont nécessaires pour comprendre leurs effets, elles sont “plus inquiétantes” que la variante britannique. Il a expliqué à son tour que les dernières informations disponibles suggèrent que 44 personnes dans le pays (qui pourraient être jusqu’à 71) ont été diagnostiquées avec la variante sud-africaine.

