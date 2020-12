Fowles . / EPA / Pippa

Londres, 25 décembre .. – Il est peu probable que de nombreux Britanniques aient écouté les conseils de leur Premier ministre et aient profité de la sieste après le déjeuner de Noël pour lire l’accord sur le Brexit, mais la vérité est que Boris Johnson leur a présenté le «Cadeau» qu’il recherchait depuis son élection aux urnes.

L’accord commercial avec l’Union européenne (UE) est arrivé la veille de Noël et a déchaîné la joie d’un Johnson qui n’a pas hésité à célébrer avec une photo le pouce levé, un geste d’euphorie et la capture “L’accord est fait”.

Bien que la joie ne puisse être qualifiée de complète car le Premier ministre a encore un dernier obstacle à surmonter. Une procédure qui devrait être plus anecdotique qu’autre chose, puisqu’elle jouera chez soi lors de la présentation de l’accord aux parlementaires britanniques, dernier obstacle avant que le mécanisme du Brexit ne démarre.

Ce sera mercredi prochain, le 30 décembre, lorsque le nouvel accord sera mis aux voix à la Chambre des communes. Il ne devrait y avoir aucun problème pour obtenir «oui». Johnson a une majorité avec son parti politique et, en outre, le Parti travailliste a également approuvé ce pacte avec le slogan «mieux vaut ça que rien».

Son chef, Keir Starmer, malgré une certaine réticence, a admis qu’il acceptait l’accord et qu’il voterait en sa faveur, la voie est donc laissée ouverte pour cette réunion d’urgence, qui retirera les députés de Les vacances de Noël, portent leurs fruits.

Même le président de la Chambre, Lindsay Hoyle, leur a donné la possibilité de voter la résolution par voie électronique, sans avoir à se présenter à la Chambre, afin de ne pas interrompre complètement les vacances qui ont commencé le 17 décembre, lorsque Le Parlement a baissé le rideau pour les vacances.

Le seul obstacle, ou plutôt l’incertitude, vient de la faction la plus eurosceptique des «conservateurs», puisque l’incertitude plane sur eux quant à savoir s’ils soutiendront l’accord ou, au contraire, voteront contre.

Quoi qu’il en soit, la priorité est que le nouveau traité soit approuvé avant le 31 décembre, car c’est le jour où la période de transition du Brexit prend fin.

Si tout se passe comme prévu, l’accord entrera provisoirement en vigueur à partir du 1er janvier.

Pour l’instant, toutes les franges de l’accord n’ont pas été révélées et peu à peu les ambassadeurs de l’Union européenne et les députés du Parlement anglais eux-mêmes reçoivent le document de plus de 1200 pages que Johnson a fièrement affiché la veille de Noël.

“J’ai un cadeau pour tous ceux qui veulent lire quelque chose après le repas de Noël”, a déclaré le Premier ministre en agitant les centaines de pages du traité.

“Un accord qui donne la certitude aux entreprises, aux voyageurs et à tous les investisseurs de notre pays à partir du 1er janvier. Je crois qu’il sera la base d’une relation heureuse, réussie et stable avec nos amis de l’Union européenne pour les prochaines années », a-t-il déclaré.