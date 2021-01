Football Football – Coupe Diego Maradona – Boca Juniors v River Plate – Stade La Bombonera, Buenos Aires, Argentine – 2 janvier 2021 Sebastian Villa de Boca Juniors marque son deuxième but Pool via REUTERS / Marcelo Endelli

La première superclassique de 2021 a divisé les points entre River et Boca. Le match, valable pour le quatrième match du groupe A de la Coupe Diego Armando Maradona, a été joué dans la Bombonera et a présenté les joueurs colombiens des deux clubs.

À 10 minutes de jeu, le tableau de bord a été mis à l’avantage des locaux après une série de passes croisées et longue distance où Ramón Ábila était disponible pour définir contre Franco Armani et assisté par Emmanuel Más, a marqué le 1-0 du match.

Le jeu s’est arrêté avec le tableau de bord en avantage pour Boca, mais avec les réprimandes de Julio Buffarini et du Colombien Jorman Campuzano.

Campuzano lui-même a joué dans une deuxième imprudence contre Matías Suárez dans une action où il l’a giflé qui lui a valu un deuxième jaune, une faute qui a conduit Boca à rester avec 10 joueurs sur le terrain.

River a utilisé la supériorité numérique et avec le changement d’entraîneur, Marcelo Gallardo, dans lequel il a éliminé le Colombien Jorge Carrascal pour Federico Girotti, il a réussi à égaliser le match 1-1.

Le but égalitaire du millionnaire s’est produit à la 74e minute après un centre de Gonzalo Montiel, où le jeune Girotti a profité de la tête pour gagner l’arc xeneize et faire match nul.

À peine deux minutes plus tard, River a pris les devants et a retracé le match avec un but du Colombien Rafael Santos Borré. Le Barranquillero était assisté par Ignacio Fernández dans un centre envoyé de gauche à droite et River était à nouveau tête baissée avec le filet pour mettre le 1-2 du match à 13 minutes de la fin.

Football Football – Coupe Diego Maradona – Boca Juniors v River Plate – Stade La Bombonera, Buenos Aires, Argentine – 2 janvier 2021 Rafael Santos Borre de River Plate célèbre marquant son deuxième but avec ses coéquipiers Pool via REUTERS / Marcelo Endelli

Après le but de Borré, River est revenu à égalité numérique avec Boca, en tenant compte du fait que le milieu de terrain argentin Enzo Pérez a reçu deux cartons jaunes et lui a coûté l’expulsion du match après 80 minutes de jeu.

Même s’il semblait que River resterait avec les trois points, à la 86e minute, un ballon remarquable conduit par Carlos Tévez a permis au Colombien Sebastián Villa de se décrocher face au but, Tévez a passé le ballon à l’ailier d’Antioquia qui l’a brillamment mordu subtilement. pour battre Armani de Vaseline et mettre le final 2-2 du tableau de bord.

Vous trouverez ci-dessous les images des buts du match mettant en vedette les colombiens Santos Borré, Villa, Campuzano, Cardona et Carrascal sur le terrain:

Comme d’habitude dans les superclassiques, il y a eu des frictions et des disputes houleuses entre les joueurs des deux équipes, même les deux protagonistes colombiens (Borré et Villa) ont été impliqués dans un échange de mots et de bousculades, où Villa a fini par recevoir un carton jaune dans un délai supplémentaire. pour avoir protesté.

Football Football – Coupe Diego Maradona – Boca Juniors v River Plate – Stade La Bombonera, Buenos Aires, Argentine – 2 janvier 2021 Sebastian Villa de Boca Juniors affronte la piscine Rafael Santos Borre de River Plate via REUTERS / Marcelo Endelli

À la fin du match, Villa a déclaré devant les caméras ESPN qu’ils ont failli rater la victoire en quelques minutes, mais que les choses se sont bien déroulées en donnant le meilleur d’eux-mêmes sur le terrain:

Dieu merci pour cette opportunité, je pense que nous avons bien fait les choses. Ils nous marquent deux buts rapides et nous nous déconnectons un peu du jeu, mais Dieu merci, tout s’est bien passé

Pour sa part, Santos Borré était quelque peu en colère contre ce qui s’était passé, car il reconnaissait qu’ils avaient raté de peu la victoire.

Je me sens un peu en colère, car nous aurions pu prendre le jeu et les trois points, mais au final, l’avantage devient incontrôlable

Avec cette égalité entre les deux clubs, Boca continue en tant que leader du groupe A de l’étape de champion de la Copa Diego Armando Maradona avec 8 points, le même que River, mais le club xeneize mène en ayant une différence de buts de +4, tandis que River a +3. Les deux avec quatre matchs joués continueront de se partager le haut du tableau, suivis par Argentinos Junior, qui compte 4 points en trois matchs disputés.

Le vainqueur du groupe A disputera la grande finale du tournoi contre le vainqueur du groupe B, qui est actuellement Banfield. Le vainqueur de cette grande finale se qualifiera pour la Copa Conmebol Libertadores 2021.

