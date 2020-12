. / EPA / STEPHANIE LECOCQ / Archives

Bruxelles, 5 décembre . .- Le haut représentant de l’Union européenne pour la politique étrangère et de sécurité, Josep Borrell, a félicité le nouveau ministre des Affaires étrangères du Pérou, Elizabeth Astete Rodríguez, à qui il a transmis le vœu de l’UE de continuer à coopérer, “également en matière de soutien à la démocratie et de soutien électoral”.

“Nous célébrons les bonnes relations UE-Pérou et le désir partagé de continuer à coopérer, également en termes de soutien à la démocratie et d’accompagnement électoral”, a écrit Borrell peu après minuit sur son compte Twitter, après avoir eu une conversation téléphonique avec Astete. .

Le nouveau gouvernement péruvien dirigé par Francisco Sagasti a la responsabilité de mener à bien une transition démocratique dans le pays, qui doit se conclure avec les élections prévues le 11 avril prochain.

L’UE déploie ses missions d’observation électorale (MOE) dans les élections de divers pays du monde, qui ne seront pas au Venezuela ce dimanche et se dérouleront au Ghana lundi.

Le 17 novembre, Sagasti, du Parti Morado, à tendance centrolibérale, a assumé la présidence du Pérou après la démission de Manuel Merino au milieu d’une grave crise politique et sociale qui a conduit à des manifestations citoyennes massives.

Merino a occupé la présidence pendant quelques jours seulement, et avait assumé le même mois de novembre après que l’ancien ex-président, Martín Vizcarra, ait été limogé par l’ensemble du Congrès sous l’accusation d ‘«incapacité morale».