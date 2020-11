La date 4 de la phase de groupes de l’UEFA Champions League commence.

Ce n’est pas un jour de plus pour cette édition du UEFA Ligue des Champions, puisque ce mardi commence la Date 4 de la phase de groupes et plusieurs équipes visent à sceller leur ticket pour les huitièmes de finale. Certains lancers visent à assurer leur passage au tour suivant de la compétition de clubs la plus prestigieuse d’Europe.

Dans le groupe E, celui qui ouvre la journée, Chelsea Oui Séville ils sont à un pas de l’atteindre. Ceux dirigés par Frank Lampard, qui ajoutent cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues, se rendent en France pour visiter le Rennes, qui cumule trois défaites d’affilée. Pendant ce temps, les acteurs andalous, actuels champions de la Ligue Europa, réussiront à passer la phase s’ils battent la Krasnodar et même un tirage au sort pourrait suffire.

D’autre part, le Borussia Dortmund conduire le Groupe F avec 6 points et reçoit Brujas (4 unités), ce qui sera une excellente occasion pour la distribution allemande de franchir une étape presque définitive en huitièmes de finale. Les Belges seront en attente du duel contre Lazio (5 points) et Zénith (1), où les Italiens veulent en ajouter trois pour continuer dans les positions privilégiées.

Ce mardi présentera également le FC Barcelona, que sans Lionel Messi s’est rendu à Kiev pour affronter le Dynamo. Les Blaugrana se qualifieront s’ils gagnent leur match, tout comme les Juventus, qui est mesuré à Turin par rapport au Ferencvaros. Les deux dominent le groupe G et n’ont qu’à gagner pour entrer dans la ronde des 16 meilleures équipes.

Enfin, dans le Groupe H, le Paris Saint Germain recevra RB Leipzig dans le Parc des Princes sans marge d’erreur, après avoir ajouté une seule victoire et deux défaites lors des trois premiers matchs. Tout ce qui n’est pas gagnant laisserait le casting parisien au bord de l’élimination, ce qui serait une humiliation pour le projet qatari qui vise depuis 2011 à conquérir La Orejona. Dans l’autre réunion, le Manchester United, leader avec Leipzig (6 points), serait très proche du huitième s’ils gagnaient à Istanbul Basaksehir, mais encore à attendre pour sceller la passe au deuxième tour.

TOUS LES JEUX DU 24/11 – DATE 4

FC KRASNODAR – SEVILLA

Stade: Stade de Krasnodar

Temps: 14h55 Argentine, Uruguay, Chili et Paraguay / 13h55 Bolivie et Venezuela / 12h55 Pérou et Colombie / 11h55 Mexico

LA TÉLÉ: Fox Sports

RENNES – CHELSEA

Stade: Parc Roazhon

Temps: 17h00 Argentine, Uruguay, Chili et Paraguay / 16h00 Bolivie et Venezuela / 15h00 Pérou et Colombie / 14h00 Mexico

LA TÉLÉ: ESPN

BORUSSIE DORTMUND – CLUB BRUGGE

Stade: Parc Signal Iduna

Temps: 17h00 Argentine, Uruguay, Chili et Paraguay / 16h00 Bolivie et Venezuela / 15h00 Pérou et Colombie / 14h00 Mexico

LA TÉLÉ: FOX SPORTS 3

LAZIO – ZENIT

Stade: Stade olympique

Temps: 17h00 Argentine, Uruguay, Chili et Paraguay / 16h00 Bolivie et Venezuela / 15h00 Pérou et Colombie / 14h00 Mexico

LA TÉLÉ: FOX SPORTS

DYNAMO KIEV – FC BARCELONE

Stade: Stadion NSK Olimpiyskiy

Temps: 17h00 Argentine, Uruguay, Chili et Paraguay / 16h00 Bolivie et Venezuela / 15h00 Pérou et Colombie / 14h00 Mexico

LA TÉLÉ: ESPN 2

JUVENTUS – FERENCVAROS

Stade: Stade de la Juventus

Temps: 17h00 Argentine, Uruguay, Chili et Paraguay / 16h00 Bolivie et Venezuela / 15h00 Pérou et Colombie / 14h00 Mexico

LA TÉLÉ: ESPN

MANCHESTER UNITED – ISTANBUL BASAKSEHIR

Stade: Old Trafford

Temps: 17h00 Argentine, Uruguay, Chili et Paraguay / 16h00 Bolivie et Venezuela / 15h00 Pérou et Colombie / 14h00 Mexico

LA TÉLÉ: FOX SPORTS

PARIS SAINT GERMAIN – RB LEIPZIG

Stade: Parc des Princes

Temps: 17h00 Argentine, Uruguay, Chili et Paraguay / 16h00 Bolivie et Venezuela / 15h00 Pérou et Colombie / 14h00 Mexico

LA TÉLÉ: ESPN 3

