Mönchengladbach a montré sa meilleure version lors du match organisé en Oblasny SportKomplex Metalist contre Shakhtar, qui s’est terminée par une victoire (6-0). Shakhtar Donetsk Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match joué contre Inter. De la part de l’équipe visiteuse, Borussia Mönchengladbach a dû se contenter d’un match nul contre Real Madrid. Après le score, l’équipe à domicile est deuxième, tandis que Mönchengladbach ils sont restés leader de la phase de groupes de la Ligue des champions.

La première moitié du match a commencé de manière favorable pour l’ensemble de Mönchengladbach, qui a tiré le pistolet de départ sur le Oblasny SportKomplex Metalist avec un objectif de Plaidoyer en minute 8. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe visiteuse, ce qui a augmenté les différences mettant le 2-0 avec un but dans leur propre but Bondar à la 17e minute. Ensuite, les visiteurs ont de nouveau marqué grâce à un nouveau but de Plaidoyer à la 26e minute qui a établi le 3-0 Mönchengladbach. Noté à nouveau Borussia Mönchengladbach, qui s’est distancé grâce à l’objectif de Bensebaini peu de temps avant la fin, plus précisément en 44. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 4-0.

Après la pause, en seconde période est venu le but de Borussia Mönchengladbach, qui a augmenté sa différence avec un objectif de Stindl à 65 minutes. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe visiteuse a augmenté, ce qui a augmenté le score d’un autre Plaidoyer, réalisant ainsi un triplé à la 78e minute, concluant le match sur un résultat final de 6-0.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs de remplacement. L’entraîneur de Shakhtar Donetsk a donné accès à Kovalenko, Moraes junior, Alan Patrick Oui Stepanenko pour Marlos, Taison, Marcos Bahia Oui Maycon, tandis que Mönchengladbach a donné accès à Loup, Lazare, Traoré, Lang Oui Jantschke pour Stindl, Hofmann, Plaidoyer, Lainer Oui Elvedi.

L’arbitre a sanctionné trois joueurs avec un carton jaune, deux pour les locaux et un pour les visiteurs. De la part des habitants, la carte est allée à Khocholava Oui Salomon et par les visiteurs de Lang.

Avec ce résultat, Shakhtar reste avec quatre points et Mönchengladbach ça va jusqu’à cinq points.

Le lendemain Shakhtar Donetsk sera mesuré avec Borussia Mönchengladbach, tandis que l’ensemble de Mönchengladbach jouera son match contre Shakhtar Donetsk.