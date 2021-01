Les paiements sont effectués après l’expiration d’une période de deux mois, c’est-à-dire que le dépôt est effectué tous les trois mois (Photo: Twitter / AntonioHV13)

La Bourse de bien-être Benito Juárez est un soutien économique pour tous les étudiants qui étudient le niveau supérieur moyen quelle que soit la modalité dans laquelle ils prennent. À chaque année scolaire, le programme prévoit les paiements correspondants afin que tout jeune inscrit puisse récupérer son argent sans retard ni revers.

Pour cette nouvelle année, le programme a une couverture nationale et a déjà programmé le premiers paiements de 2021. L’aide sera déposée après chaque période de deux mois expirée, c’est-à-dire qu’en mars, vous aurez déjà le premier versement de l’année. C’est lui calendrier des dépôts pour la bourse Benito Juárez:

-Deux premiers mois (janvier février) sera déposé dans le mois de Mars

-Deuxième quartier (mars avril) sera déposé dans mai

-Troisième bimestre (mai juin) sera déposé dans juillet

-Quatrième bimestre (Septembre Octobre) sera déposé dans novembre

-Cinquième bimester (novembre Décembre) sera déposé dans Janvier 2022

Si vous n’avez pas reçu le dernier paiement pour la période de deux mois de novembre à décembre 2020, il sera déposé en ce mois de janvier. (Photo: Coordination nationale des bourses pour le bien-être Benito Juárez)

De cette façon, le dernier versement du cycle scolaire 2020-2021 vous le recevrez dans Janvier 2022. Pour continuer à bénéficier du programme, vous devez faire attention aux dates de publication du nouvel appel pour le nouveau cycle scolaire 2021-2022, en plus de répondre aux exigences de base pour être inscrit que nous expliquons ci-dessous:

* Être étudiant ou étudiant inscrit au année scolaire en cours de tout établissement public d’enseignement secondaire supérieur du système éducatif national.

* Être en vigueur dans l’enregistrement de l’établissement d’enseignement secondaire supérieur.

* Ne pas bénéficier d’une autre bourse dans le même but accordée par une agence ou entité de l’administration publique fédérale (APF)

Si vous n’avez pas reçu le dernier versement de la période de deux mois novembre – décembre 2020, ne vous inquiétez pas, ils le déposeront dans ce mois de janvier. Vous devez donc connaître les dates de dépôt et vous rendre à l’agence de collecte la plus proche. Le soutien financier consiste en un paiement mensuel de 800 pesos, donc dans un bimester, vous recevrez 1 600 pesos.

Grâce aux réseaux sociaux, le programme répond également aux questions des boursiers. (Capture d’écran Twitter)

Selon le Coordination nationale des bourses pour le bien-être Benito Juárez a noté que le programme couvre un total de dix mois, qui est la période d’une année scolaire, pendant laquelle les étudiants inscrits bénéficient d’un soutien financier pour poursuivre leurs études, également en fonction de leur lieu de résidence le bénéficiaire se verra attribuer un mode de paiement, qui peut être à travers un paiement électronique ou dans certains centre de paiementCette option s’applique principalement aux zones où il n’y a pas d’accessibilité aux banques.

Afin d’obtenir votre argent efficacement et rapidement, vous devez prendre en compte votre mode de paiement et ainsi ne pas être en retard dans les dates de paiement pour avoir votre argent en temps opportun et organiser chacun des dépôts de l’année scolaire.

La livraison du soutien est programmée en fonction des besoins de chaque zone afin que les étudiants n’aient pas de difficultés à collecter. (Photo: Twitter / BecasBenito)

Pour optimiser la facilité de paiement et empêcher les personnes de quitter leur domicile, en plus de maintenir des protocoles de distance saine et de santé, le Coordination des bourses avec Banco Azteca a mis en place un système pour pouvoir livrer le prend en charge électroniquement. Il leur suffit d’entrer dans la page https://www.bienestarazteca.com.mx/ enregistrement et suivez les instructions sur le site pour obtenir l’argent de la bourse. Il est important d’avoir des informations telles que le CURP, un e-mail et un téléphone portable à portée de main.

Pour toute question, le Gouvernement du Mexique mettre à votre disposition un portail web où vous répondez aux les doutes les plus courants Parmi les boursiers, il a également activé un email (atencion@becasbenitojuarez.gob.mx) où vous pouvez leur écrire et avoir un conseil particulier. Également via vos comptes en réseaux sociaux vous pouvez obtenir des informations sur le programme.

