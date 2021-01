. / EPA / CJ GUNTHER / Archives

Houston (USA), 17 janvier . .- La figure du légendaire quart-arrière Tom Brady est toujours présente en playoffs de la National Football League (NFL) après avoir guidé son équipe depuis la Tampa Bay Boucaniers à la finale de la Conférence nationale (NFC) à l’issue de l’épreuve divisionnaire ce dimanche.

Auparavant, les Chiefs de Kansas City, actuels champions du Super Bowl, l’avaient fait à la Conférence américaine (AFC), mais cette fois sans leur quart-arrière vedette Patrick Mahomes, qui a quitté le match avec une commotion cérébrale au troisième quart et a dû être la défense qui les a gardés devant le tableau de bord et leur a assuré la victoire.

La victoire de Brady pourrait également être la dernière poussée pour la retraite d’un autre quart-arrière vétéran, Drew Brees, qui a de nouveau échoué dans le match décisif avec son équipe les New Orleans Saints, qui ont été éliminés après avoir perdu à domicile par 20- 30 contre les Buccaneers.

Brees, qui a eu 42 ans jeudi, aurait pu jouer son dernier match professionnel dans la NFL.

Brady a lancé deux touchés et en a couru un de plus et les Buccaneers sont venus par derrière pour remporter la victoire et continuer le combat pour être au Super Bowl LV, qui se jouera le 7 février sur leur terrain au Raymond James Stadium. .

Le quart-arrière de 43 ans a connu son meilleur match en trois tentatives contre les Saints et a aidé les Buccaneers à se qualifier pour les séries éliminatoires, tandis que Brees est éliminé et ne reviendra probablement pas à l’action.

Le prochain match de Brady et des Buccaneers aura lieu à Green Bay la semaine prochaine, quand il tentera de se qualifier pour son 10e Super Bowl lorsqu’il affrontera le quart-arrière des Packers, son compatriote Aaron Rodgers, qui dans le premier match de la série divisionnaire NFC a battu les Rams de Los Angeles 32-18.

Brady et son équipe offensive ont converti trois revirements de Saints, dont deux interceptions aux passes de Brees, sur des touchés, pour se diriger vers la victoire dans le tour de division de la NFC, où il a fait ses débuts cette saison après avoir toujours joué pour le Patriots de la Nouvelle-Angleterre, dans l’AFC.

Après que Brees ait été intercepté par le secondeur Devin White au milieu du quatrième quart-temps, Brady a mené son équipe jusqu’à la ligne d’un mètre, d’où il s’est marqué en courant.

De cette façon, Brady sécurise son quatorzième voyage à un match de championnat de conférence, mais son premier dans le NFC.

En revanche, l’ère Brees à la Nouvelle-Orléans pourrait se terminer après 15 saisons.

Le match a peut-être été le dernier au Superdome pour Brees, qui est sous contrat d’un an mais n’a pas discuté de son intention de jouer à la fin de cette saison et a parfois fait allusion à sa retraite imminente.

Si c’était son dernier match, ce ne sera pas à retenir, car le leader de tous les temps de la NFL pour les passes complétées et les verges avait 19 passes sur 34 pour 134 verges, un touché et trois interceptions.

À Kansas City, les Chiefs ont perdu Mahomes à la suite d’une commotion cérébrale, mais leur défense a contenu l’attaque ennemie et a battu les Browns de Cleveland 22-17 pour se qualifier pour leur troisième match consécutif pour le titre défendant de l’AFC.

La victoire permet à l’équipe de Kansas City d’affronter les Bills de Buffalo à domicile dimanche prochain, qui, lors du premier match de la ronde de division, ont battu les Ravens de Baltimore 17-3 à domicile.

Mahomes n’avait pas joué depuis 21 jours, puisque les Chiefs ont décroché la première place de l’AFC lors de la semaine 16 du championnat, mais ont à peine manqué un battement avant de partir pour le milieu du troisième quart-temps.

Le quart-arrière étoile des Chiefs a terminé avec 21 passes sur 30 pour 255 verges et un touché, en plus de marquer au sol.

Mahomes a complété 11 de ses 12 premières passes et a mené les Chiefs à des touchés consécutifs au début du match, a également couru pour le premier et a lancé une passe à l’ailier serré Travis Kelce, ce qui en a fait un touché de 20 verges pour le deuxième, et a été donc le premier joueur depuis Steve Young en 1995 avec trois matchs éliminatoires consécutifs avec des touchés au sol et dans les airs.

Pour les Browns, leur quart Baker Mayfield a lancé pour 204 verges avec un touché et une interception.

Les Cleveland venaient de remporter leur première victoire en séries éliminatoires depuis la saison 1994, mais leur incapacité à conduire pour le touché gagnant les a empêchés de remporter deux matchs éliminatoires dans un championnat pour la première fois depuis 1950.

Au troisième quart, Mahomes a été touché à la tête avec 7:27 à jouer et a été ramené sur l’herbe près du milieu de terrain.

Mahomes, qui boitait déjà à cause d’une blessure au pied, a trébuché en essayant de se relever. Ils l’ont finalement aidé à se rendre à la tente bleue sur la ligne de touche. Puis il a couru aux vestiaires, où il a été évalué pour une commotion cérébrale et là sa participation a pris fin.

Ruben Mantilla