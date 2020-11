Dans une saison qui a vu tous les records offensifs chuter – 5 996 points et 692 touchés – après les huit premières semaines, personne ne connaît mieux la zone des buts que Tom Brady et Drew Brees.

Brady (561) et Brees (560) occupent les deux premières places de la liste des passes de touché de tous les temps, des positions qu’ils ont échangées trois fois au cours des deux dernières semaines. Dimanche soir, ils ont un rendez-vous en attente où la marque pourrait à nouveau changer de mains.

On pourrait dire la même chose du sommet de la division sud de la Conférence nationale.

Jusqu’à présent, la suprématie de l’industrie appartient à Brady et aux Buccaneers (6-2) malgré une défaite de 34-23 contre Brees and the Saints (5-2) dans la première semaine de la saison.

Cependant, la Nouvelle-Orléans a remporté la division dans chacune des trois dernières saisons et si elle veut endosser son titre, elle n’aura pas de meilleure chance que celle-ci. Son entraîneur Sean Payton tentera de reproduire l’effort défensif des Saints de ce 13 septembre au cours duquel ils ont forcé trois échanges, dont une interception à Brady qui a été renvoyée par la zone des buts.

Depuis, les Saints n’ont volé que trois balles de plus, leur défense ne connaît toujours pas de rival qui ne se limite pas en dessous de 23 points et, globalement, l’équipe a une seule victoire de plus de six points, précisément contre le Bucs.

Malheureusement pour les Saints, ce ne sont pas les mêmes Buccaneers qu’ils ont affrontés le premier dimanche de la saison. Depuis lors, Brady a accumulé 18 passes de touché en échange de seulement deux interceptions, Tampa Bay a une fiche de 6-1 et a dépassé 31 points dans quatre de ces victoires.

Ajoutant aux problèmes de la Nouvelle-Orléans, les Bucs mettront en vedette le receveur large controversé et talentueux Antonio Brown à partir de dimanche. Le quadruple All-Pro, qui a signé avec Tampa Bay après avoir purgé une suspension de huit matchs pour conduite préjudiciable à la ligue et après quelques années controversées, rejoint un arsenal qui comprend Mike Evans, Chris Godwin et Rob. Gronkowski sur l’une des infractions les plus explosives de la NFL.

___

SEAHAWKS (6-1) à BUFFALO (6-2)

Main dans la main avec le départ explosif qui a fait de Russell Wilson un excellent candidat MVP, les Seahawks de Seattle ont jusqu’à présent la première place de la Conférence nationale dans la course aux séries éliminatoires.

Avec plusieurs équipes sur leurs talons au sein de la Conférence et même dans la même division, Seattle n’a aucune marge d’erreur. La façon dont Wilson joue, ils n’en ont pas besoin.

Wilson mène l’attaque la plus productive de la NFL avec 34,3 points par match, compte 26 passes de touché et Seattle cherche à devenir la sixième équipe avec au moins 25 points dans chacun de ses huit premiers matchs de la saison. Les cinq autres ont fait les séries éliminatoires, même si aucun n’a été couronné au Super Bowl.

À l’avant, Seattle aura quelques Bills venant de vaincre leur ennemi juré, les Patriots, pour prendre le contrôle ferme de l’AFC Est à la recherche de leur premier titre divisionnaire depuis 1995. Et plus important encore, il a les armes parfaites pour contrer Wilson .

La défense de Buffalo est la 14e de la NFL et la 11e contre la passe. Armé d’un périmètre solide, Buffalo a le talent d’affronter les récepteurs explosifs DK Metcalf (36 réceptions, 680 verges et 7 touchés) et Tyler Lockett (49 réceptions, 575 verges et 7 touchés). Ce qu’il n’a pas, cependant, c’est une infraction capable d’aller étape par étape avec Wilson.

Après avoir marqué, en moyenne, près de 31 points lors de leurs quatre premiers matchs, Buffalo n’a récolté que 18,7 points en moyenne lors de ses quatre prochains matchs, et ils vont exiger beaucoup plus du jeune quart-arrière Josh Allen s’ils veulent remporter leur troisième victoire.

___

DAUPHINS (4-3) à ARIZONA (5-2)

En plaçant les Cardinals dans le paysage des séries éliminatoires à sa deuxième saison dans la NFL, Kyler Murray s’est imposé comme l’une des futures stars de la ligue. Tua Tagovailoa, le jeune quart-arrière des Dolphins, entend suivre ses traces.

Tagovailoa, le cinquième choix au classement général du dernier repêchage, a remporté à ses débuts la semaine dernière contre les Rams avec une performance discrète de 11 réussites sur 22 tentatives pour 93 verges et avec l’énorme soutien d’une défense qui a volé quatre balles et qui est actuellement le meilleur de la ligue avec 18,5 points par match cette saison.

Miami aura besoin de beaucoup plus de Tua lors de son deuxième départ et de la même chose d’une défense qui rencontre Murray, un Cardinals qui marque en moyenne 35 points lors de ses trois derniers matchs et affronte le leader de la NFL en verges et en réceptions à DeAndre Hopkins. .

Le vainqueur de ce match ratifiera ses lettres de créance en tant que prétendant aux séries éliminatoires, le perdant aura le réconfort de savoir qu’il continue de se diriger vers un avenir prometteur.

___

La semaine 9 a débuté jeudi, avec la victoire d’Aaron Rodgers et des Packers de Green Bay (6-2) sur les 49ers décimés de San Francisco (4-5).

L’action se poursuit dimanche avec les matchs suivants: Broncos (3-4) à Atlanta (2-6); Ravens (5-2) à Indianapolis (5-2); Texans (1-6) à Jacksonville (1-6); Panthers (3-5) à Kansas City (7-1); Lions (3-4) au Minnesota (2-5); Bears (5-3) au Tennessee (5-2); Giants (1-7) à Washington (2-5); Raiders (4-3) à LA Chargers (2-5); et Steelers (7-0) à Dallas (2-6).

La journée se termine lundi par la visite des Patriots (2-5) aux Jets (0-8) dans un duel entre rivaux de l’AFC Est et dans lequel la Nouvelle-Angleterre cherche sa neuvième victoire consécutive sur New York. .