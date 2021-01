NEW ORLEANS (AP) – Drew Brees parle régulièrement de son destin en ce qui concerne sa longue et extraordinaire carrière dans la NFL.

Le quart-arrière des Saints dit par exemple que c’était son destin de subir une blessure à l’épaule qui mettait sa carrière en péril à la fin de la saison 2005. Il en était de même pour son départ des Chargers, pour s’installer à la Nouvelle-Orléans, où il a presque écrasé tous les records d’un quart-arrière et conquis un Super Bowl, aidant à retrouver les esprits d’une ville qui a subi la dévastation de l’ouragan Katrina.

Ainsi, lorsque Tom Brady a décidé de quitter la Nouvelle-Angleterre et de commencer un nouveau chapitre à Tampa Bay, Brees a deviné qu’il affronterait la star six fois vainqueur du Super Bowl en janvier.

Ce sera un match éliminatoire de deuxième tour entre deux équipes de la division sud de la Conférence nationale. Et de manière inhabituelle, deux quarts qui iront sûrement au Temple de la renommée et qui ont plus de 41 ans se feront face.

Les Saints (13-4) rencontrent les Buccaneers (12-5) dimanche.

«Écoutez, quand Tom Brady a signé avec les Bucs et que j’ai su qu’il venait dans notre division, j’ai eu un aperçu de ce match», a déclaré Brees cette semaine. «J’avais une vision que ce match viendrait, car je savais que nos aspirations en tant qu’équipe étaient d’être en séries éliminatoires et au-delà. Et bien sûr, je savais ce qu’il apporterait aux Bucs, avec cette équipe talentueuse.

De même, Brady pensait que son succès à Tampa Bay dépendrait de ses résultats contre les Saints.

“Ils sont l’une des meilleures équipes de la ligue depuis longtemps, et ils ont subi de lourdes pertes en séries éliminatoires, avec des jeux vraiment fortuits”, a déclaré Brady.

Il faisait référence à la défaite à la dernière seconde contre le Minnesota il y a trois saisons, avec une longue passe et un grave échec d’arbitrage qui a ouvert la porte aux Rams pour éliminer la Nouvelle-Orléans lors de la finale de la NFC il y a deux saisons.

“A part ça, il n’y a rien de mal avec les Saints”, a souligné Brady. “Ils ont été spectaculaires.”

Brees et Brady ont été exactement spectaculaires au cours des deux dernières décennies. Il n’est pas surprenant qu’il y ait autant d’anticipation pour le match.

«Nous nous sommes envoyés des SMS lundi. Nous plaisantions sur tout ce scénario », a déclaré Brees, qui a eu 42 ans vendredi.

Brady a 43 ans.

“Entre nous deux, nous avons 85 ans et beaucoup d’expérience dans le football (américain), qui sera sur le terrain dimanche”, a ajouté Brees.