LOUISVILLE, Ky. – Les manifestants qui ont passé plus de 110 jours à demander justice pour Breonna Taylor ont déclaré qu’un règlement de 12 millions de dollars comprenant plusieurs réformes de la police était une étape vers la fermeture de la ville et de la famille de 26 ans.

Mais ils ne seront pas satisfaits tant que les officiers qui ont tiré et tué la femme noire non armée ne seront pas licenciés et inculpés au pénal pour sa mort, ont déclaré plusieurs manifestants après l’annonce.

« Oui, c’est un règlement assez décent. La famille de Breonna mérite cela et un million de fois plus », a déclaré Delaney Haley, un organisateur communautaire qui a été un habitué des manifestations locales.

« Mais nous n’aurons pas une vraie justice tant que les flics qui ont fait ça n’auront pas à faire face à une sorte de répercussions. Incendie, arrestation, inculpation, condamné. C’est aussi simple que cela. »

La demande est restée constante depuis le début des manifestations à Louisville le 28 mai, plus de deux mois après que Taylor a été tuée lors d’une enquête sur les stupéfiants ratée dans son appartement du sud de Louisville.

Et plusieurs manifestants ont déclaré que tout règlement semble être une «gifle» tant que les officiers impliqués dans la mort de Taylor restent sur la liste de paie de la ville.

L’officier Bret Hankison a été congédié en juin pour son rôle dans la fusillade. Cependant, le Sgt. Jonathan Mattingly et l’agent Myles Cosgrove, qui a également tiré sur le domicile de Taylor, ainsi que le détective Joshua Jaynes, qui a demandé un mandat de perquisition «sans frapper» à son adresse, restent en mutation administrative.

«Cela ne met toujours pas fin à cette mère qui se réveille tous les jours en sachant que les hommes qui ont tué sa fille sont payés sur le dos des contribuables», a déclaré Shemaeka Shaw, fondatrice de Broken Hearted Homes Renters Association, une organisation communautaire qui travaille pour empêcher les expulsions.

« … (le maire de Louisville, Greg Fischer), aurait pu les congédier il y a longtemps et s’inquiéter des poursuites judiciaires sur toute la ligne. »

Les responsables de la ville et les avocats de la famille de Taylor ont annoncé le règlement lors d’une conférence de presse mardi, au cours de laquelle Fischer a présenté une série de réformes concernant les mandats de perquisition, les relations communautaires et la responsabilité de la police.

Les réformes comprennent l’établissement d’un programme de crédit au logement qui incite les agents à vivre dans certains secteurs de recensement à faible revenu; le maintien en poste de travailleurs sociaux pour soutenir et aider les agents lors des courses réparties; et exiger d’un commandant qu’il examine et approuve tous les mandats de perquisition avant qu’un officier ne demande l’approbation judiciaire.

Tyra Walker, une enseignante en éducation spécialisée qui copréside l’Alliance du Kentucky contre la répression raciale et politique, a déclaré qu’elle était heureuse que la ville embauche des spécialistes de la santé mentale pour travailler au sein du service de police. Mais plus de réformes et de participation de la communauté sont nécessaires si Louisville veut pleinement améliorer l’égalité au sein de son système de justice pénale, a-t-elle déclaré.

« Nous continuerons à faire pression pour un changement de politique parce que si nous ne changeons pas les politiques, nous serons de retour ici pour mener le même combat dans 50 ans, sinon plus tôt », a déclaré Walker. « … Un changement va venir, et ce sera un long combat et un travail acharné. Et je suis prêt à faire ce travail. »

Au cours de la conférence de presse, les avocats représentant la famille de Taylor et d’autres orateurs ont convenu que les réformes du règlement ne sont qu’une étape vers la justice pour Taylor.

Mais sans aucune réforme, l’avocate Lonita Baker a déclaré qu’un règlement entre la ville et la famille de Taylor était « non négociable ».

« Nous reconnaissons que cette réforme n’est pas globale et qu’il reste du travail à faire », a déclaré Baker. « Nous engageons notre temps, notre talent et nos ressources pour continuer à travailler avec la communauté pour lutter contre le fléau du racisme systémique dans notre ville. »

Haley a convenu que les réformes sont un bon début pour améliorer le service de police. Mais elle a dit qu’elle se méfiait des changements progressifs apportés à un système conçu pour «opprimer les gens de couleur».

«Des réformes dans un système aussi biaisé et corrompu, ça sonne bien, mais nous avons en quelque sorte vu ces choses se produire avant où elles pourraient être distribuées pour pacifier les gens», a-t-elle déclaré. « J’espère que ce n’est pas le cas avec ça. J’espère que c’est une vraie réforme et que ça fera une grande différence dans la communauté. Je suppose que nous verrons. »

