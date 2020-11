13/11/2020 Le président du Brésil, Jair Bolsonaro. POLITIQUE D’AMÉRIQUE DU SUD BRÉSIL AMÉRIQUE LATINE INTERNATIONAL OU GLOBE / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, a assuré ce jeudi qu’il cesserait de faire appel au gouvernement qui propose l’expropriation de propriétés comme sanction des délits environnementaux, après une proposition lancée par le Conseil amazonien, présidé par le vice-président du pays, le général à la retraite Hamilton. Mourao.

“La propriété privée est sacrée et il n’y a aucune possibilité dans ce sens. Et si quelqu’un la soulève, je le révoque simplement du gouvernement, à moins que cette personne ne soit indispensable”, a déclaré Bolsonaro lors de la réunion habituelle qu’il entretient avec son inconditionnel aux portes de la Palais d’Alvorada.

Bolsonaro a souligné que cette proposition est “délirante”, que les expropriations sont typiques des “pays socialistes et communistes” et non de son gouvernement, et que cette “histoire” n’est rien de plus qu’un “mensonge”, ou l’idée d’un “ébloui” qui a décidé de divulguer cette nouvelle.

Cette proposition fait partie d’une série de documents élaborés lors de la troisième réunion du Conseil amazonien, qui s’est tenue la semaine dernière, et dans lesquels l’expropriation de fermes rurales et urbaines “touchées par des délits environnementaux ou par des délits environnementaux est considérée comme une” action stratégique prioritaire “. l’occupation et l’exploitation illégales des terres publiques “.

De son côté, le vice-président Mourao a déclaré ne pas avoir abordé la situation avec Bolsonaro, mais que la proposition est toujours “une étude” qui doit d’abord passer par l’analyse des autres ministères, comme l’Agriculture, avant atteint les mains du président brésilien.

Mourao, cependant, a précisé que la nouvelle “est hors contexte” et a assuré aux médias que s’il était président, “il serait aussi extrêmement irrité”, car c’est “une étude” qui doit “être conclu et seulement plus tard soumis à la décision “de Bolsonaro.

Selon la loi brésilienne, l’expropriation de terres n’est autorisée que dans ceux où des cultures illégales ou des travailleurs sont trouvés dans des conditions d’esclavage, bien que cette proposition envisage la possibilité d’une proposition de modification de la Constitution pour inclure les cas de crimes environnemental.