MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Iberdrola, à travers sa filiale Neoenergia, construira ses deux premiers parcs de production solaire au Brésil, qui totaliseront 149,3 mégawatts (MW) d’électricité et impliqueront un investissement de 457 millions de reais (environ 73 millions d’euros).

Plus précisément, les parcs éoliens “ Luzia II ” et “ Luzia III ” seront construits dans la municipalité de Santa Luzia, située dans l’État de Paraíba, et devraient entrer en service au second semestre 2022, a indiqué la filiale Iberdrola. .

L’énergie générée par ces parcs sera utilisée pour la commercialisation sur le marché libre et est déjà vendue à 100% jusqu’en 2026 et à 20% jusqu’à la fin de sa vie utile, avec un contrat de 12 ans signé avec la société de télécommunications Claro. De même, le projet a déjà été classé comme bénéficiaire de l’aide Reidi (régime spécial d’incitation au développement des infrastructures) et dispose d’une licence environnementale préalable.

En outre, la société d’énergie a souligné qu’en raison de son emplacement, ce projet présente des synergies avec le complexe éolien de Chafariz, qui comprend douze parcs éoliens d’une capacité de 471,2 MW à Paraíba, et avec la ligne de transmission de Santa Luzia.

La filiale Iberdrola a indiqué que la construction et la mise en œuvre de ce projet “sont pleinement alignées” avec sa politique d’investissement, ainsi qu’avec sa stratégie de croissance dans les énergies renouvelables et pour se positionner dans la libéralisation du marché brésilien de l’énergie.

Neoenergia a une capacité de production de plus de 3 500 MW, dont près de 86% sont renouvelables, et dispose de près de 700 000 kilomètres de lignes électriques, exploitées par ses distributeurs Cosern, Celpe, Coelba et Elektro.

C’est également le deuxième distributeur du Brésil, avec 13,9 millions de points d’approvisionnement desservant 34 millions de Brésiliens, soit près de 20% de la population du pays.