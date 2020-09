MADRID, 21 sept. (EUROPA PRESS) –

Jusqu’à six anciens ministres des Affaires étrangères du Brésil ont condamné la récente visite du secrétaire d’État des États-Unis, Mike Pompeo, dans les installations de Roraima, à la frontière avec le Venezuela, car elle représente une > afin de d’utiliser le pays «comme une plate-forme de provocation et d’hostilité envers une nation voisine».

La note a été signée, entre autres, par d’anciens responsables des Affaires étrangères, Fernando Henrique Cardoso (1992-1993) – qui était également président du Brésil entre 1995 et 2002 -, Francisco Rezek (1990-1992), ou plus récemment Aloysio Nunes (2017-2019); pour soutenir la critique lancée vendredi dernier par le président du Congrès, Rodrigo Maia, sur les intentions de la visite de Pompeo.

Maia a assuré que la visite de Pompeo dans les installations de la soi-disant «Opération Accueillir», qui reçoit les migrants vénézuéliens qui arrivent au Brésil par la frontière nord, «est un affront aux traditions d’autonomie» de la politique étrangère brésilienne.

En ce sens, le président du Congrès a accusé le gouvernement de Washington d’avoir mené une action qui était loin d’être de bonnes pratiques diplomatiques, puisque son seul objectif avec cette visite est d’essayer d’obtenir le vote latino aux prochaines élections américaines du 3 novembre.

La note émise par ces hauts fonctionnaires a réaffirmé leur soutien aux propos de Maia et assuré que le président du Congrès, « en tant que représentant de l’organe suprême de la volonté populaire », n’a fait que « exprimer les sentiments du peuple brésilien ».

« Nous avons l’obligation de garantir la stabilité des frontières et la coexistence pacifique et respectueuse avec nos voisins, piliers de la souveraineté et de la défense », lit-on dans la note, qui porte également la signature d’autres hauts responsables d’anciens gouvernements brésiliens. , comme l’ancien ministre des Finances Rubens Ricupero (1994-1995), qui a également été ambassadeur aux États-Unis et en Italie.

La déclaration se termine par une pétition adressée aux deux chambres du Congrès et à la Cour suprême pour qu’elles exercent leurs «pouvoirs constitutionnels» pour garantir que la politique étrangère brésilienne «obéit strictement dans l’esprit et la lettre aux principes énoncés à l’article 4 de la Magna Carta». .

De son côté, du gouvernement brésilien, l’actuel ministre des Affaires étrangères, Ernesto Araújo, a assuré que Maia était « mal informée » et l’a accusé de ne pas écouter « les souffrances du peuple vénézuélien ».

La visite de Pompeo a eu lieu vendredi dernier, comme l’ont expliqué les États-Unis, afin de « défendre la démocratie » et de « renforcer la sécurité contre d’éventuelles menaces régionales », en plus de s’informer de première main sur la situation des personnes « fuyant la catastrophe causée par des mains humaines. «

Pompeo prévoit de visiter une autre série de pays limitrophes du Venezuela, comme la Colombie, la Guyane et le Suriname.