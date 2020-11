14/11/2020 Une délégation du Brésil et des techniciens d’Estrémadure visitent une culture de pruniers. Une délégation des autorités sanitaires brésiliennes a visité une production de prunes d’Estrémadure afin de signer un protocole permettant la réouverture des exportations de ce culture dans le pays sud-américain. POLITIQUE ESPAGNE EUROPE EXTREMADURA BOARD

MÉRIDA, 14 (EUROPA PRESS)

Une délégation des autorités sanitaires brésiliennes a visité une production de prunes d’Estrémadure afin de signer un protocole permettant la réouverture des exportations de cette culture vers le pays sud-américain.

C’est une visite nécessaire pour développer et signer un protocole de lutte antiparasitaire qui permet l’exportation de prunes vers le Brésil, un marché de destination traditionnel pour la production d’Estrémadure, qui a été fermé lors de la campagne 2020 en raison de nouvelles exigences phytosanitaires.

La réouverture des exportations vers le pays sud-américain est une demande du secteur dans lequel la Junta de Extremadura collabore avec le ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation, institutions qui ont rendu possible le voyage des autorités brésiliennes dans la région, indique l’exécutif régional en un communiqué de presse.

La délégation brésilienne, composée de spécialistes des phytoravageurs, a été accompagnée par du personnel technique du ministère de l’Agriculture, du Développement rural, de la Population et du Territoire, également du ministère, de l’Association des producteurs de fruits d’Estrémadure (Afruex), ainsi que de la ferme et l’usine visitée.

Dans le programme de travail, le centre de fruits et légumes d’El Escobar et les parcelles de pruniers ont été présentés, dans lesquels, entre autres actions, la lutte antiparasitaire, la traçabilité des fruits et les systèmes de sélection, d’emballage et de conservation ont été enseignés. de prunes.