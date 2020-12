Boris Johnson, Angela Merkel et Emmanuel Macron, au bord du “pas d’accord”, ont suspendu les communications.

Les négociations pour un compromis commercial entre le Royaume-Uni et l’Union européenne après le Brexit devraient être clôturées dans quelques heures. Malgré la marge étroite, formellement imposée par les Britanniques et les Européens, les embouteillages sont tels que Boris Johnson reçoit un «portrait» qui l’isole des négociations finales.

Des sources de l’UE ont révélé que la proposition faite par le Premier ministre cette semaine de se rendre à Paris ou à Berlin avait été rejetée par le président français et la chancelière allemande, malgré la menace croissante de ne pas parvenir à un accord sur leurs relations futures.

Emmanuel Macron et Angela Merkel, ont refusé de se plier aux trois dernières demandes formulées par le locataire de Downing Street, conduisant à l’avertissement qu’un échec des négociations sur le Brexit est désormais “très, très probable”.

Les tensions ont atteint un tel point que le gouvernement britannique a la Royal Navy prête à protéger les eaux des Européens. Les navires armés seront à partir du 1er janvier pour dissuader les flottes de pêche de l’UE d’entrer illégalement dans la Manche.

Cependant, Une décision de mettre fin “sans accord” est niée par d’autres sources diplomatiques qui persistent dans l’idée de “continuer à négocier … tant qu’il y aura une fissure dans la fenêtre”, essayant de sortir de l’impasse actuelle.

Pour expliquer une certaine obstination diplomatique positiviste, négationniste du pessimisme des négociateurs en charge, de l’Européen Michel Barnier et du Britannique David Frost, certains analystes internationaux mettent de côté la question de savoir s’il y aura ou non accord et se concentrent sur les conséquences:Qui portera la responsabilité de ne pas parvenir à un accord?». Voici la lettre de la prolongation du temps pour les conversations

L’embouteillage

Après neuf mois d’intenses discussions, les parties n’ont toujours pas réussi à s’entendre sur les conditions d’accès des pêcheurs européens aux eaux britanniques (question économiquement marginale mais symbolique), ni sur les conditions d’une concurrence loyale entre leurs économies, conditionnant accès, quotas et droits de douane, ni à un alignement des normes environnementales ou sociales. Mercredi 9 décembre, après une discussion “franche”, Boris Johnson a quitté un dîner à Bruxelles sans réussir à transmettre aucun de ces désaccords à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Vendredi matin, le chef de l’instance européenne a estimé que “la probabilité d’un” no deal “est désormais plus élevée” que celle d’un “deal”.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, jeudi à Bruxelles avec le Premier ministre britannique Boris Johnson. / REUTERS

Même Les contradictions sont telles que, pour Boris Johnson, ne pas parvenir à une sortie ordonnée pourrait être une bonne nouvelle pour promouvoir à volonté ce qui se passera dès le premier jour de l’année prochaine. Pour le patron de Downing Street, aller mal serait “merveilleux” pour le Royaume-Uni: “Nous pourrions faire exactement ce que nous voulons” à partir de janvier.

La froideur française, le soutien allemand

Le président français, qui a pris une position ferme sur la pêche, a insisté sur le fait qu’il ne voulait pas «renoncer à sa part». Macron a été concluant: «Je ne demande pas à avoir mon gâteau et à le manger, non. Tout ce que je veux, c’est un gâteau qui vaut son pesant car je ne renoncerai pas non plus à ma part. “

La réponse de Johnson est venue immédiatement: “De toute évidence, ce serait différent de ce que nous avions prévu de réaliser, mais je ne doute pas que ce pays puisse se préparer et, comme je l’ai dit, sortir en termes de commerce mondial”

Vendredi, un porte-parole européen a confirmé un “pacte” dans lequel Merkel, Macron, le président du Conseil européen, Charles Michel, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, étaient les protagonistes. Ils n’accepteraient pas les jeux extrêmes de la part du dirigeant britannique, et maintenant les compromis devraient porter sur la diplomatie, et non sur les accords bilatéraux de dernier ressort, comme Johnson le souhaite.

Le Premier ministre britannique avait proposé de se rendre à Paris ou à Berlin, mais Emmanuel Macron et Angela Merkel l’ont refusé. REUTERS

Pour l’instant, Johnson minimise les conséquences d’un “no deal”: il refuse obstinément d’utiliser cette expression, préférant parler d’un compromis sur les termes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Il promet également à ses concitoyens que le pays “se développera fortement”, même sans accord commercial avec Bruxelles. Cependant, vous savez tous que «essayer» ou «ne pas traiter» un accord aura de nombreuses implications à partir du 1er janvier.

Le plan de Bruxelles

Les mesures sont déjà en place pour les secteurs qui seront “affectés de manière disproportionnée” par l’absence d’accord commercial et qui ne sont couverts ni par l’accord de retrait du Royaume-Uni ni par aucune autre norme internationale. Droits des citoyens européens, contrôles vétérinaires et sanitaires ou transport maritime. Propositions temporaires et soumises à des conditions qui peuvent compliquer leur adoption. La Commission européenne insiste: les entreprises britanniques doivent se conformer à toutes les normes européennes pour chaque domaine. Et les solutions qu’il propose ne s’appliqueront que si Londres garantit la réciprocité avec les Européens.

Un problème est de garantir le trafic aérien commercial. Le «ciel aérien» étant exclu de l’accord, et pour éviter une paralysie absolue, la Commission propose de prolonger les certificats de sécurité aérienne pour éviter la paralysie du secteur. Cependant, les vols seront limités.

Les services de transport de passagers ou de marchandises constituent un autre problème. Bruxelles veut s’assurer que les camions transportant des marchandises, des bus ou des voitures à destination ou en provenance du Royaume-Uni puissent toujours voyager le premier jour de 2021. Mais les règles par défaut limitent le nombre de permis pouvant être délivrés.

Mais les lignes sur les routes existent déjà. A Calais, les transporteurs sont déjà en difficulté. En ce qui concerne la liaison ferroviaire par le tunnel sous la Manche, la France a été autorisée à négocier et à signer un accord international avec le Royaume-Uni pour maintenir le service. Bruxelles propose d’étendre les certificats et autorisations, pour laisser le temps à un accord.

Jusqu’à la dernière minute

Malgré le désordre, la diplomatie estime que ce n’est pas le moment de démissionner. “Nous pensons qu’un accord est certes difficile, mais toujours possible”, a déclaré Heiko Maas, dont le pays préside l’Union européenne jusqu’à la fin de cette année. “Nous continuons de croire qu’il est possible d’avoir un accord commercial et des relations gouvernementales” entre le Royaume-Uni et l’UE, a ajouté son homologue irlandais Simon Coveney lors d’une conférence de presse à Berlin.

Même Heiko Maas a déclaré que les négociations commerciales sur le Brexit pourraient se poursuivre au-delà de la date limite de dimanche.

A la discussion sur le gâteau, où Emmanuel Macron a annoncé qu’il ne renoncerait pas à une partie de sa part, la question que certains se posent est, Qui va finir avec le gâteau sur leur visage? La réponse pourrait être dans quelques heures.