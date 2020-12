L’accord entre le Royaume-Uni et l’Union européenne exclut les territoires d’outre-mer

Au bord des délais fixés, le Royaume-Uni et l’Union européenne (UE) sont parvenus à un accord commercial pour mettre en œuvre le Brexit. L’arrangement a apporté une bonne nouvelle pour la revendication argentine: c’est que les nouvelles règles du jeu convenues avec le bloc régional ont laissé de côté les territoires britanniques d’outre-mer, parmi lesquels le Iles Malouines.

De cette manière, l’archipel perdra ses avantages commerciaux, fiscaux et douaniers dans l’échange des insulaires avec les pays qui composent le bloc communautaire, mesure qui favorise la position de l’État argentin dans le conflit territorial qui a déclenché la guerre dans l’Atlantique Sud en 1982 au milieu de la dictature militaire.

L’exclusion des îles Malvinas était une proposition officielle du Ministère argentin des affaires étrangères au Haut Représentant de l’Union européenne (UE) pour la politique étrangère, Josep Borrell, l’un des porte-parole des négociations du bloc régional avec le Royaume-Uni. Dans cette administration, le gouvernement d’Alberto Fernández a réitéré sa revendication historique de souveraineté et a de nouveau cité les recommandations du Comité de décolonisation des Nations Unies selon lesquelles ils ne sont pas suivis par Londres.

Alors que pour le premier ministre Boris Johnson Le Brexit convenu a été considéré comme un “cadeau de Noël” pour les Britanniques, que les territoires d’outre-mer n’ont pas été inclus dans le compromis – plusieurs d’entre eux sont en conflit avec d’autres pays – est l’une des concessions que le Royaume-Uni a dû accepter pour parvenir à un accord, qui entrera en vigueur le 1er janvier. L’objectif premier était d’éviter une rupture brutale qui aurait endommagé les deux parties.

Dans un message envoyé aux insulaires des Malouines pour les festivités de Noël, Johnson a noté que son administration les aidera à faire face “le changement qui vient“Avec l’abandon de la communauté européenne, et a déclaré que l’UE”n’a absolument pas fait de compromis en excluant la plupart des territoires d’outre-mer des négociations commerciales cette année». Et il a conclu: “Vous n’avez été ni oublié ni négligé.”

Le texte précisant la portée de l’accord Brexit figure dans la septième partie, dans le «Provisions finales». Il y est établi que “les territoires auxquels le traité de l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le traité constitutif de la Communauté européenne de l’énergie atomique sont applicables, et dans les conditions fixées dans ladite Traités, et b: Territoire du Royaume-Uni ».

Après avoir évoqué au point 3 Gibraltar et d’autres cas, il dit au point 4: «Cet accord ne s’applique pas aux territoires d’outre-mer qui entretiennent des relations spéciales avec le Royaume-Uni: Anguilla, Bermudes, Territoire antarctique britannique, Territoire britannique de l’océan Indien, Îles Vierges britanniques, Îles Caïmans, Îles Falkland, Montserrat, Pitcairn, Henderson, Îles Ducie et Oeno, Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha, Géorgie du Sud et Sandwich del Sud et îles Turques et Caïques».

Désormais, les habitants des îles Malvinas seront confrontés à une situation économique difficile, notamment dans le secteur de la pêche, l’un des segments les plus dynamiques. Les revenus de cette activité représentent 75% de leurs revenus et touchent également l’Espagne, puisque les bateaux espagnols ont une licence spéciale pour la pêche au calmar sur la plate-forme maritime contestée.

Selon des estimations provisoires, les habitants britanniques des îles Falkland pourraient commencer à payer des tarifs compris entre 6% et 18%, pour les produits qui souhaitent entrer sur le marché européen. Il y a quelques semaines, le législateur travailliste Derek Twigg s’est adressé au Premier ministre sur l’impact qu’aurait le Brexit sur l’archipel. «Les exportations de poisson vers l’Union européenne représentent 40% du produit intérieur brut des îles Falkland et jusqu’à 60% des revenus des îles, cela pose un sérieux défi. Le premier ministre discutera-t-il de cette question lors de sa prochaine rencontre avec le président de la Commission européenne? »A demandé le député de l’opposition.

Dans son texte de fin d’année aux insulaires, Johnson était convaincu que le Brexit créera de nouvelles opportunités commerciales «à long terme». “Dans les mois et les années à venir, le monde ne vous identifiera peut-être pas à vos huîtres, mais ce sera certainement à votre calmar Loligo», A prédit le premier ministre britannique.

