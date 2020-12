Les négociations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne sur leurs relations commerciales post-Brexit ont repris ce dimanche à Bruxelles, dans ce qui pourrait être le dernier jour de pourparlers dans une course désespérée contre la montre.

Le négociateur britannique David Frost est arrivé dans la matinée au bâtiment Berlaymont, siège de la Commission européenne, pour reprendre les contacts qui avaient duré jusqu’à très tard la veille.

Selon Downing Street, le Premier ministre Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, auront une conversation téléphonique vers midi pour faire le point.

Mercredi, les deux dirigeants avaient fixé la date de dimanche pour décider s’il vaut la peine de continuer à négocier ou si, étant donné l’impossibilité de combler les différends, ils ont jeté l’éponge.

Depuis, les expressions de découragement sur les possibilités de parvenir à un accord de libre-échange pour régir les relations commerciales entre les deux banques de la Manche se sont multipliées à l’issue de la période de transition post-Brexit, le 31 décembre.

“Il reste encore un long chemin à parcourir”, a réitéré dans la matinée le ministre britannique des Affaires étrangères Dominic Raab à la chaîne Sky News.

“Certaines des propositions, certaines des suggestions qui nous ont été faites, sont assez bizarres, franchement, et elles ne deviennent plus raisonnables avec la répétition”, a-t-il dit.

Mais son homologue espagnole, Arancha González, a appelé les deux parties à “éviter à tout prix” une pause sans accord.

“Dans les circonstances actuelles”, en pleine pandémie de covid-19, “ce serait extrêmement négatif pour nos économies”, a-t-il déclaré à Sky News, rappelant que “le Royaume-Uni souffrirait encore plus que l’Union européenne”.

Le Premier ministre irlandais, Micheál Martin, dont le pays serait le plus touché de l’UE par un Brexit sans accord, a également appelé à la poursuite des efforts.

“Ce serait un échec politique si nous ne sommes pas en mesure de parvenir à un accord”, a-t-il déclaré à la BBC.

Il a noté que «97%» de l’accord commercial a été négocié. Et “il me semble que les 3% restants ne devraient pas dépasser la capacité des deux parties à surmonter les divergences”, a-t-il ajouté.

Johnson et Von der Leyen ont tous deux averti ces derniers jours que les négociations étaient “susceptibles” d’échouer.

Mais le secrétaire français aux Affaires européennes, Clément Beaune, a estimé qu’il y a toujours la possibilité que Londres et Bruxelles décident de continuer à parler “pendant quelques jours, tout au plus”.

– Des années de négociations difficiles –

Le Royaume-Uni a officiellement quitté l’UE le 31 janvier et, à partir de mars, Londres et Bruxelles ont commencé à négocier un accord commercial qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 2021.

Cependant, les négociations ont été bloquées sur trois points: l’accès des navires de pêche européens aux eaux britanniques, les règles de concurrence pour l’accès des entreprises britanniques au marché européen et le futur mécanisme de règlement des différends.

Des trois, celui qui fait référence aux règles de concurrence est celui qui présente les plus grands défis.

Londres a reconnu samedi que quatre navires de la Royal Navy sont prêts à protéger les eaux britanniques des tensions potentielles avec les navires européens si les négociations échouent.

Le moment de vérité pourrait venir ce dimanche, quatre ans et demi après le référendum historique de 2016 au cours duquel le Royaume-Uni a décidé par 52% des voix de mettre fin à près de cinq décennies de relations tendues avec l’UE et de devenir le premier pays quitter le bloc.

Ces dernières semaines, les contacts se sont intensifiés et les parties ont donné des signaux timides d’un certain rapprochement avant de signaler des obstacles de dernière minute.

Londres a accusé Bruxelles d’avoir soudainement durci sa position, peut-être motivée par la crainte de pays comme la France – qui menaçait un veto – de faire trop de concessions pour parvenir à «un accord à tout prix». L’UE a nié tout changement d’attitude.

Mais cette sortie affaiblit l’unité du Royaume-Uni, donnant des arguments aux indépendantistes d’Écosse, une nation de 5,5 millions d’habitants profondément pro-européens qui a voté massivement contre le Brexit.

Au cours de la semaine, l’UE a déjà prévu des mesures d’urgence en cas d’absence d’accord, dans le but de maintenir le bon fonctionnement des transports terrestres et aériens pendant six mois, tant que Londres fait de même, et de garantir que les navires les bateaux de pêche peuvent accéder aux eaux des deux parties en 2021.

Ce plan fera l’objet d’une analyse mercredi au Parlement européen.

ahg-acc