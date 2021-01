CLEVELAND (AP) – Deux jours après avoir célébré leur retour en séries éliminatoires de la NFL, les Browns de Cleveland ont été durement touchés.

COVID-19 sera l’entraîneur-chef Kevin Stefanski et deux joueurs, l’un d’entre eux sélectionné au Pro Bowl, lors du premier match éliminatoire de l’équipe depuis la saison 2002.

Les Browns ont annoncé mardi – exactement 18 ans après leur dernier match d’après-saison – que Stefanski a été testé positif pour le coronavirus, qui a tourmenté l’équipe ces dernières semaines et a maintenant déclenché une plus grande perturbation, alors que Cleveland se prépare à faire face Pittsburgh dimanche pour la deuxième semaine consécutive.

Il y a à peine 48 heures, les Browns et leurs fans étaient en liesse alors que l’équipe mettait fin à la plus longue sécheresse en séries éliminatoires avec une victoire de 24-22 sur les Steelers, qui a donné au quart Ben Roethlisberger et à d’autres joueurs une pause pour recommencer les séries éliminatoires. .

Désormais, les Brown devront mettre en œuvre des plans d’urgence qui sont en place depuis le début de la pandémie.

Stefanski a été testé positif, tout comme le gardien Joe Bitonio, le receveur large KhaDarel Hodge et deux entraîneurs, l’entraîneur des bouts serrés Drew Petzing et l’entraîneur des arrières défensifs Jeff Howard.

Le coordinateur des équipes spéciales Mike Priefer dirigera l’équipe dimanche.

Selon les protocoles de la NFL, toute personne dont le résultat est positif à un test de diagnostic doit être absente pendant au moins 10 jours.

Le porte-parole de la Ligue, Brian McCarthy, a confirmé que le match se poursuivait dimanche soir au Heinz Field de Pittsburgh. Il a ajouté que la ligue effectue régulièrement une recherche des contacts pour identifier les contacts potentiels à haut risque.

“Si des joueurs ou des membres du personnel sont identifiés comme tels, ils doivent être éloignés de l’équipement et des installations pendant cinq jours depuis qu’ils ont été exposés pour la dernière fois à une personne positive”, a déclaré McCarthy dans un courrier électronique à l’Associated Press. “Ils ne pourront pas rejoindre l’équipe et jouer le match.”

Les Browns peuvent être laissés sans autres joueurs après avoir terminé la recherche des contacts.

L’entraîneur des Steelers, Mike Tomlin, qui s’est entretenu avec Stefanski pendant quelques minutes sur le terrain dimanche, a déclaré qu’il ne craignait pas de jouer les Browns deux fois en huit jours.

“J’ai une confiance totale dans les protocoles de la NFL”, a averti Tomlin. «Nous travaillons dur pour y adhérer, si nous le faisons, nous minimisons le risque. C’est ainsi que j’y pense, donc je ne vais pas passer beaucoup de temps à me soucier de ces composants. “

Les Steelers ont leurs propres problèmes de COVID-19. Le demi de coin partant Joe Haden et l’ailier serré Eric Ebron ont raté la défaite de dimanche après être entrés dans la liste COVID-19 ce jour-là. Haden a été testé positif et son statut d’après-saison reste en question.

Cleveland a été gravement touchée par le virus. Les Browns ont exclu six joueurs, dont le demi de coin vedette Denzel Ward, et trois entraîneurs adjoints le week-end dernier pour ce qui était leur plus grand match de l’année en raison d’une série de points positifs.