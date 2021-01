L’hémicycle du Parlement européen avant une session plénière tenue ce lundi, à Bruxelles. . / Olivier Hoslet

Bruxelles, 18 janvier . .- La Commission européenne demandera à l’Espagne et au reste des pays de l’Union européenne que leurs plans de relance comprennent des «engagements de réforme» et des détails sur le calendrier et les objectifs de ceux-ci afin d’y accéder l’aide du fonds de relance après la pandémie de covid-19.

Cela a été averti lundi par le commissaire européen à l’économie, Paolo Gentiloni, qui a estimé que les discussions qu’il a eues avec le gouvernement espagnol sur l’ébauche de son plan vont dans la «bonne direction».

«L’engagement de la Commission européenne est d’accroître l’ambition des réformes dans les plans nationaux pour garantir que les réformes et les investissements dans les plans nationaux contiennent suffisamment de détails sur le calendrier, les objectifs et les cibles et qu’ils convergent avec les priorités décidées au niveau. de l’UE », a déclaré Gentiloni lors d’une conférence de presse après la réunion télématique de l’Eurogroupe.

Les ministres de l’Économie et des Finances de la zone euro ont débattu des priorités des plans d’investissement et des réformes que chaque pays doit élaborer pour bénéficier du mécanisme de relance et de résilience, principal pilier du fonds européen de relance, qui disposera de 672,5 milliards d’euros. euros.

L’Espagne a 69 528 millions d’euros de transferts non remboursables et pourrait demander quelque 85 000 millions de prêts supplémentaires.

Les plans des pays devront tenir compte des recommandations économiques que Bruxelles leur fait chaque année, adhérer à des priorités communes telles que la transition numérique et écologique et contribuer à stimuler la croissance, et les décaissements dépendront de la réalisation des objectifs et du calendrier convenus. avec Bruxelles.

ESPAGNE, DANS LA “BONNE DIRECTION”

L’Espagne, qui a présenté son plan de relance en octobre, a envoyé à Bruxelles des informations sur les 30 éléments de celui-ci, à l’exception de la réforme du travail et de la réforme des retraites, qu’elle souhaite convenir avec les syndicats et les employeurs.

Ce lundi, la vice-présidente et ministre des Affaires économiques et de la Transition numérique, Nadia Calviño, a déclaré que l’envoi à Bruxelles de ces deux fichiers manquants “est en cours” et a expliqué que les discussions avec la Commission sur le plan se dérouleraient parallèlement à négociations avec les agents sociaux.

Calviño a présenté cet après-midi le plan espagnol au reste des ministres de l’euro comme étant, a-t-il dit, l’un des plus avancés. Le président de l’Eurogroupe Paschal Donohoe a qualifié la présentation d ‘”excellente”, tandis que Gentiloni l’a qualifiée de “brillante et très complète”.

Interrogé pour savoir s’il était satisfait des détails offerts sur les réformes des retraites et du travail, le commissaire européen a souligné que pour tous les plans, la Commission appelle à “un engagement fort en faveur des réformes et des engagements sur les objectifs et les cibles”.

“Je pense que nous allons dans la bonne direction avec l’Espagne, mais nous devons encore travailler ensemble pendant quelques jours et semaines”, a-t-il déclaré.

Gentiloni a rappelé qu’ils discutaient du plan avec le gouvernement depuis “plusieurs jours” et qu’en plus de Calviño, il avait rencontré personnellement les ministres de l’Inclusion et de la Sécurité sociale, José Luis Escrivá, et du Travail, Yolanda Díaz.

De manière générale, la Commission considère que les projets soumis par les pays constituent une “très bonne base” pour travailler, mais qu’ils doivent être renforcés en termes de “réformes, de recommandations spécifiques pour chaque pays et de détails sur le calendrier des objectifs. “

ÉVITEZ L’ÉCART ÉCONOMIQUE

L’Eurogroupe considère le fonds de relance comme le principal outil pour empêcher la pandémie d’aggraver les déséquilibres économiques dans de nombreuses économies – qui étaient également plus importantes dans celles qui ont été les plus durement touchées par le virus – et que la reprise a des rythmes différents dans la zone euro .

Malgré le fait que la vaccination jette “la lumière au bout du tunnel”, les ministres conviennent que face aux nouvelles vagues et souches du virus il est nécessaire de “maintenir le soutien aux foyers, aux travailleurs et aux entreprises”, a déclaré le président de l’Eurogroupe.

Et ce, qu’ils entraînent plus ou moins de déséquilibres.

Tous les pays “doivent avoir un mélange entre des mesures de réforme adéquates, qui font la différence pour stimuler la croissance, et des stimuli budgétaires”. “Un équilibre entre les deux est nécessaire”, a déclaré Donohoe.