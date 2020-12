La ville de Bucarest a obtenu ce mercredi le siège du Centre européen de cybersécurité, battant León et les cinq autres candidats au vote des pays de l’Union européenne (UE) pour choisir la destination de cet organisme communautaire. . / J.Casares / Archives

Bucarest, 10 décembre . .- La capitale de la Roumanie, Bucarest, sera le siège du nouveau centre de cybersécurité avec lequel l’Union européenne (UE) entend redoubler d’efforts dans ce domaine, en battant les six autres villes candidates , parmi lesquelles se trouvait la ville espagnole de León.

La nouvelle a été annoncée jeudi par le ministre roumain des Affaires étrangères Bogdan Aurescu.

“Succès exceptionnel pour la Roumanie: après d’intenses efforts diplomatiques, Bucarest a été choisie comme siège du Centre européen de cybersécurité”, a écrit Aurescu sur son compte Twitter.

Le ministre roumain a expliqué que ce centre sera “la première agence de l’UE” à établir son siège en Roumanie.

Aurescu a ajouté que le choix de Bucarest devant Bruxelles, Munich, Varsovie, Vilnius, Luxembourg et León, qui étaient les autres villes candidates, est une reconnaissance des capacités roumaines dans le domaine des technologies de l’information.

Le ministre s’est également félicité que la Roumanie puisse contribuer à la création d’un “écosystème” européen de cybersécurité.

Selon le site officiel du Conseil européen de l’UE, le centre “contribuera au déploiement des dernières technologies en matière de cybersécurité, soutiendra les start-ups et les petites et moyennes entreprises du secteur de la cybersécurité” et renforcera l’innovation et la recherche dans ce domaine. Campagne.

La Roumanie est devenue ces dernières années un acteur respecté de la communauté internationale dans le domaine de la cybersécurité et a également été choisie comme siège de nombreuses entreprises du secteur des technologies de la communication.

L’une des principales sociétés d’antivirus et de cybersécurité au monde, Bitdefender, est roumaine et participe à de nombreuses campagnes des autorités roumaines et européennes contre les cyberattaques.