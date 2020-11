Le défenseur monténégrin de l’Atlético de Madrid, Stevan Savic (2d), dispute le ballon contre les joueurs d’Osasuna, David García (l), et le Croate Ante Budimir, lors du match correspondant au huitième jour de la première division disputé hier soir dans le Stade El Sadar, à Pampelune. . / Jesús Diges. (Jésus Diges /)

Pampelune, 1er novembre . .- Dernière signature d’Osasuna, Ante Budimir a touché le ballon à 5 reprises avant de marquer son premier but en tant que rojillo qui signifiait le 1-2 contre l’Atlético de Madrid dans le match que le Navarrais a finalement perdu à El Sadar (1-3).

Il a fallu douze minutes à la Cisne de Zenica, surnom par lequel le Croate est connu, pour faire ses débuts avec sa nouvelle équipe après 13 buts marqués avec Majorque la saison dernière, le dernier contre son club actuel.

À dix minutes de la fin, Rubén García a mis un centre de la droite pour que Budimir réussisse à placer le ballon dans le filet sans à peine sauter après avoir utilisé sa corpulence pour gagner la position de Savic.

Le grand attaquant est entré dans le match à la 68e minute pour remplacer Adrián pour tenter d’inverser le résultat (0-1), mais Joao Félix était en charge de mettre plus de terrain entre une minute plus tard avec son deuxième but.

L’attaquant de 190 centimètres n’a pas arrêté de courir pour tenter d’aider Osasuna avec sa taille à réaliser un nul qui aurait laissé un bon sentiment dans la paroisse rouge, mais l’Uruguayen Lucas Torreira était en charge de mettre la phrase sur le tableau de bord avec son bon but à la 89e minute.

Osasuna a annoncé la signature de Budimir sur le klaxon le dernier jour du marché et l’attaquant a raté les matches de championnat contre Eibar et Athletic par positif en covid-19.

Déjà vendredi, après avoir terminé sa première séance d’entraînement avec le groupe, Arrasate a décidé de l’inclure dans l’équipe des 23 pour affronter les rojiblancos.

Hier lors d’une conférence de presse après le match, l’entraîneur a commenté que l’attaquant gaucher est venu à Pampelune pour «être un différentiel dans la zone et le premier qu’il a eu, ce qui n’a pas été facile, il l’a fait. C’est sûr de vous aider à gagner en confiance ».