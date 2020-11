Modèle du bulletin de vote unique sur papier

Les systèmes électoraux doivent garantir que les votes reflètent l’expression authentique et libre des citoyens; et que les bulletins de vote reflètent le plus exactement possible la volonté des électeurs exprimée à l’urne.

Le système électoral de l’Argentine et de la province de Buenos Aires montre des signes d’iniquité, qui méritent d’être corrigées pour garantir une représentation effective des alternatives électorales et offrir une plus grande transparence aux élections.

La situation actuelle nous met au défi de nous repenser de toutes les manières possibles, et les élections ne font pas exception. Dans le contexte d’une pandémie ou post-pandémie dans laquelle les prochaines élections législatives auront sûrement lieu, nous avons l’obligation de planifier, projeter et apporter les modifications nécessaires pour mener à bien un processus électoral qui garantit le droit d’élire et d’être élu, sans mettre en danger la santé de la population.

Nous avons devant nous une énorme opportunité: franchir enfin une étape fondamentale dans l’instrument de vote dans la province de Buenos Aires, en passant du scrutin de parti au scrutin unique sur papier. En plus d’être un instrument plus austère et fiable, évite la manipulation et la transmission des bulletins de vote car ils ne sont remis en main propre à chaque électeur que lorsqu’il se présente pour voter, en évitant la distribution des bulletins de vote à domicile que les partis politiques font habituellement dans les semaines précédant le jour du scrutin.

En outre, au-delà de la question de la santé, le vote papier unique présente des avantages économiques pour l’Etat: met fin à la course entre les partis politiques pour imprimer les bulletins de votecar avec ce système, c’est l’autorité électorale qui imprime uniquement le nombre de bulletins de vote en fonction de la liste électorale nécessaire le jour du scrutin. Le vol de bulletin de vote et le vote en chaîne sont limités. Les millions d’enveloppes qui enveloppent les bulletins de vote des partis aux urnes disparaissent, pour donner lieu à plus de rapidité (moins de lignes et de monde bondé) et plus de transparence et d’équité (tous les candidats sur un seul scrutin).

Il est important que nous ne manquions pas cette énorme opportunité de donner ce débat, qui nous permettra sans aucun doute d’améliorer les processus et d’optimiser l’allocation des ressources publiques. Les expériences antérieures dans notre pays et dans la plupart des systèmes électoraux du monde, ainsi que la recherche scientifique, montrent que l’adoption du scrutin papier unique offre de solides avantages en termes d’intégrité électorale et de participation politique.

Nous sommes de nombreuses provinces qui doivent modifier notre instrument de vote et de nombreux citoyens se battent pour la mise en œuvre du scrutin unique.

Il est maintenant temps de suivre la voie de la maturité politique et du dialogue sensé entre tous les espaces politiques, ce qui nous permet de mener des élections libres, transparentes et sûres. De cette manière, le scrutin papier unique est présenté, sans aucun doute, comme un allié stratégique.

* L’auteur est un député provincial de Together for Change

