Kaboré, favori, rejette le dialogue avec les jihadistes tandis que ses deux principaux rivaux laissent la porte ouverte à une négociation

MADRID, 21 ANS (EUROPA PRESS)

Le Burkina Faso se rend aux urnes ce dimanche pour élire son président et son Parlement dans un scénario d’insécurité croissante qui en fait empêchera bon nombre de ses citoyens de participer aux élections auxquelles l’actuel président, Roch Marc Christian Kaboré, commence comme favori mais cela pourrait être compliqué si un deuxième tour est nécessaire.

La situation est beaucoup plus compliquée qu’elle ne l’était lorsque Kaboré est arrivé au pouvoir lors des élections qui ont suivi la révolte et le coup d’État qui ont forcé le départ de Blaise Compaoré en octobre 2014, après 27 ans à la tête du pays.

Le Burkina Faso n’a pas été touché par les violences djihadistes qui ont touché d’autres pays de la région, en particulier le Mali voisin, ce qui a été attribué à un pacte de non-agression conclu par Compaoré avec ces groupes. Mais cela a changé peu de temps après l’arrivée au pouvoir de Kaboré. La double attaque survenue en janvier 2016 à Ouagadougou contre une cafétéria et un hôtel qui a fait une trentaine de morts, a suivi une chaîne sans fin.

Les principales opérations dans le pays sont les affiliés d’Al-Qaïda et de l’État islamique dans la région, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM) et l’État islamique au Grand Sahara (ISGS). Leurs actions, dans lesquelles non seulement les forces de sécurité sont la cible, ont également conduit à l’apparition de groupes d’autodéfense, comme le Kogwleogo, auxquels le gouvernement a ajouté des volontaires l’année dernière pour soutenir l’armée et la police.

Le résultat a été une violence naissante de nature intercommunautaire, avec des meurtres de membres de l’ethnie peul, qui sont identifiés aux djihadistes pour être le principal groupe social dont ils se nourrissent, qui ont été reproduits dans des meurtres contre des membres d’autres communautés.

En conséquence, le pays est plongé dans une grave crise humanitaire, avec plus d’un million de personnes déplacées, et il existe de vastes zones du territoire en dehors du pouvoir de l’État, dans lesquelles il ne sera pas possible de voter ce dimanche. Malgré cela, l’Assemblée nationale a approuvé une réforme du Code électoral qui valide les élections, même si elles ne se tiendront pas sur tout le territoire si c’est pour des raisons de force majeure.

“Nous voulions être réalistes car essayer d’organiser des élections sur tout le territoire, c’est prendre des risques avec les terroristes”, a déclaré Kaboré il y a quelques semaines, exprimant son “regret” que certains citoyens ne puissent pas exercer leur droit de vote, tout en assurant que seuls 3 pour cent de l’électorat se trouvent dans cette situation.

Le 31 octobre, date de début de la campagne électorale, le Conseil constitutionnel a vérifié les cas de “ force majeure ” ayant empêché la tenue du vote dans les communes de six des treize régions du pays, ce qui représente environ 18% du territoire national. Quant aux déplacés, ils pourront voter où qu’ils soient, mais beaucoup ont perdu les documents dont ils ont besoin pour exercer leur droit dans leur fuite.

TREIZE CANDIDATS À LIZA

Au total, treize candidats mesureront leur force aux élections présidentielles, dont une seule femme. Cependant, qui semble avoir plus de chances de victoire est Kaboré, bien que l’insécurité ait nui à sa popularité. Le défi pour le président est de gagner au premier tour, avec plus de 50%.

S’il n’y parvient pas, cela pourrait être beaucoup plus compliqué, puisqu’une bonne partie de l’opposition a scellé un accord par lequel ils promettent de soutenir le candidat qui parvient à passer au second tour avec l’actuel président. Parmi les douze rivaux qui aspirent à renverser Kaboré, qui a fait de la continuité dans sa gestion son principal atout, il y en a deux qui partent avec plus d’options.

Le premier d’entre eux est l’actuel leader de l’opposition, Zephirin Diabré, candidat de l’Union pour le progrès et le changement (UPC). L’ancien ministre des Finances de 61 ans, qui a également travaillé pour l’ONU et la multinationale AREVA, entre autres, était déjà deuxième en 2015 et est présenté comme le candidat au changement, promettant de réformer l’agriculture et l’éducation, ainsi que les investissements dans l’emploi et infrastructures.

Le chef de l’opposition n’a pas fermé la porte au dialogue avec les groupes terroristes. Dans une interview accordée à la radio RFI cette semaine, il s’est prononcé pour “identifier parmi ceux qui nous attaquent des hommes et des femmes avec lesquels un dialogue peut s’établir”, soulignant que “tous les groupes n’ont pas les mêmes revendications” et certains de ceux qu’ils proposent sont «gérables», comme le développement de certaines zones.

En outre, il a promis de former «un gouvernement de réconciliation nationale dans lequel toutes les composantes majeures de notre vie politique seront présentes», à la fois le Mouvement pour le progrès du peuple (MPP) de Kaboré et le parti de Compaoré, car «chacun on peut apporter quelque chose. ” Dans le cas de l’ancien président, qui a proposé son aide dans la lutte contre les groupes terroristes, Diabré a fait valoir qu’il ne fallait pas avoir honte d’aller vers lui car il a des contacts qui peuvent être utiles.

CANDIDAT DU PARTI COMPAORÉ

Eddie Komboigo, actuel dirigeant du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), le parti de Compaoré, empêché de participer aux élections précédentes, laisse également a priori des options. A son avis, le parti a toujours le soutien des Burkinabè et estime probable que compte tenu de l’administration de Kaboré, il bénéficiera d’un “vote de sanction”.

Ses priorités sont «la paix, la réconciliation et la cohésion sociale» sans négliger la relance économique, tandis qu’en termes d’insécurité, il laisse la porte ouverte au dialogue avec les djihadistes. «Nulle part le terrorisme n’a été vaincu uniquement par des moyens militaires», a-t-il récemment souligné dans une interview à «Jeune Afrique».

“Nous devons travailler pour connaître ceux qui attaquent et pleurent le Burkina et nous devons comprendre ce qui les pousse à agir ainsi, pour mieux les combattre”, a-t-il dit, soulignant que “c’est ce que le président devrait faire”.

Selon Komboigo, «pour lutter contre le terrorisme, il faut former des unités spéciales, mieux équiper les forces de défense et de sécurité, et pour cela construire une armée vraiment dissuasive» mais «sans oublier d’investir massivement dans les régions touchées».

KABORÉ REFUSE DE DIALOGUE AVEC LES JIHADISTES

Face à la position plus souple de ses deux principaux rivaux – d’autres également n’excluent pas le dialogue – le président reste catégorique dans son rejet. “Nous ne négocierons pas avec ceux dont le projet est de démanteler le Burkina Faso et de mettre notre coexistence en difficulté”, a-t-il déclaré il y a quelques jours lors d’une campagne électorale.

Cependant, selon le groupe de réflexion de Crisis Group, «plusieurs signes récents» indiquent que si Kaboré continue de privilégier en public «l’approche militariste», il «explore discrètement l’option du dialogue». En ce sens, étant donné que le sentiment dans le pays concernant la négociation avec les djihadistes semble changer, il soutient que celui qui gagne devrait en tenir compte et “rééquilibrer la stratégie contre l’insurrection en explorant l’option du dialogue de manière moins complexe”.

En revanche, Crisis Group s’engage auprès du reste des parties à aider le président “à initier et à faire fructifier les négociations, en mettant à disposition leurs réseaux d’élus locaux pour tenter d’établir des contacts avec les groupes insurgés”.

Outre le président, les citoyens doivent élire les 127 membres de l’Assemblée nationale, postes pour lesquels plus de 10 000 candidats de 96 partis politiques et 30 organisations indépendantes choisissent. Dans ce cas, le député de Kaboré devrait également être le plus voté, mais sans majorité.