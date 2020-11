15 minutes. L’ancien président des États-Unis (USA) George W. Bush a félicité dimanche le démocrate Joe Biden pour sa victoire aux élections de mardi dernier, qu’il a qualifiée de “juste” et “d’intégrité”, et l’a remercié pour le “message patriotique” “qu’il a diffusé samedi dans son discours de remerciement.

“Bien que nous ayons tous nos divergences politiques, je sais que Joe Biden est un homme bon qui a mérité l’opportunité de diriger et d’unifier notre pays”, a déclaré l’ancien président américain dans un communiqué.

“Les Américains peuvent être sûrs que ces élections ont été essentiellement équitables, que leur intégrité a été respectée et que leur résultat est clair”, a-t-il ajouté.

Bush a dit qu’il avait parlé à Biden par téléphone pour le féliciter et a dit qu’il avait offert la même chose que les précédents présidents Donald Trump et Barack Obama: “Mes prières pour votre succès et mon engagement à aider de toutes les manières possibles.

Le politicien texan a également voulu reconnaître les grands efforts de la campagne Trump, avec laquelle il a souligné “qu’il avait remporté le vote de plus de 70 millions d’Américains”, ce qu’il a qualifié de “réalisation politique extraordinaire”.

“Unifier pour le bien de nos familles”

Il a également évoqué le taux de participation élevé aux élections, qui, selon lui, est “un signe positif de la santé de notre démocratie et un rappel au monde de sa force”.

Il a également souligné le fait que Trump a le droit de demander un recomptage des votes et de présenter un recours judiciaire.

Bush a insisté sur le fait que le pays “doit être unifié pour le bien de nos familles et de nos voisins, et pour notre nation et son avenir”.

“Il n’y a aucun problème à ne pas succomber à la volonté commune d’un peuple libre. (…) Nous exhortons tous les Américains à se joindre à nous pour souhaiter le meilleur à notre prochain président et notre prochain vice-président alors qu’ils se préparent à prendre en charge leur responsabilités importantes », réglé.