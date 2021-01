Le but de Yamila Rodríguez pour la célébration de Boca et Cristiano Ronaldo

Yamila Rodriguez retourné pour célébrer Bouche, en l’occurrence dans le match le plus important de tous: la Superfinale. La confortable victoire 7-0 de son équipe contre rivière a donné le Xeneize Tournoi Rexona, le premier professionnel du Argentine et le numéro 11 a eu l’occasion de marquer le meilleur but du match.

Le champion avait pris les devants une minute auparavant avec un objectif de Clarisa Huber et en raison de la pression, l’équipe de Christian Meloni a immédiatement récupéré le ballon, qui est tombé aux pieds de Rodriguez. L’attaquante, qui se trouvait à gauche, a reçu à la porte de la surface, s’installe sur sa droite et décoche un tir spectaculaire qui a été cloué en biais, après avoir surmonté la résistance de Brenda Molinas, venue toucher le ballon.

Après sa conquête, qui signifiait le deuxième but du tableau de bord, la joueuse de 22 ans a couru sur le banc des remplaçants pour célébrer avec ses coéquipiers, mais avant de laisser un geste qui n’était pas désinvolte.

Yamila Rodríguez et la célébration de Cristiano Ronaldo

Rodriguez Il désigna sa poitrine et fit le geste de calme au moins deux fois, avant de se fondre dans une étreinte avec le reste des joueurs, comme il le fait habituellement. Cristiano Ronaldo dans ses festivités de but. Est-ce que l’Argentine est fan de l’artilleur portugais et l’a même tatouée sur sa jambe gauche. «Chaque jour, je me fais du temps et je le passe à regarder des vidéos de lui. Je peux être là pendant des heures et des heures », a commenté en 2019 le joueur qui fait habituellement partie de la masse salariale de l’équipe nationale.

Ce n’est pas le seul tatouage qu’il a, puisque sur la droite il a le visage de Diego Armando Maradona, immortalisé après la mort de la star.

Avec la victoire, Bouche pourrait se débarrasser de l’épine de ne pas avoir pu crier champion lors du dernier tournoi. Dans ce concours, ils étaient les premiers jusqu’à ce que le concours doive être interrompu en raison de la pandémie de coronavirus. Le casting de la ribera, le plus gagnant de l’histoire du football féminin national, n’a pas été sacré depuis 2013 et n’a pas non plus perdu depuis 2019, 30 victoires en 33 matchs.

Le reste des buts de ce mercredi dans le José Amalfitani Ils ont été marqués par Clarisa Huber, Lorena Benítez et des doublets par Fabiana Vallejos et Andrea Ojeda, à la joie du public Xeneize.

