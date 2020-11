Le site d’information en ligne BuzzFeed va prendre le contrôle de son concurrent le HuffPost, selon un communiqué publié jeudi 20 novembre, dans une nouvelle phase de consolidation du secteur de l’information en ligne gratuite.

L’accord annoncé permet à BuzzFeed de reprendre HuffPost, propriété de Verizon Media, et d’utiliser le contenu d’autres filiales de Verizon, y compris Yahoo, selon un communiqué des deux sociétés.

Les termes de la transaction n’ont pas été divulgués.

À compter de cet accord, Verizon sera actionnaire minoritaire de BuzzFeed.

Les deux sociétés se sont entendues sur une alliance stratégique sur le contenu et la publicité.

“Nous sommes ravis de notre partenariat avec Verizon Media et des avantages mutuels à tirer de la refonte du contenu sur les sites de chacun, de la collaboration sur des produits publicitaires innovants et de l’avenir du commerce, et de l’exploitation de la force et de la créativité de Verizon Media Immersive.” a déclaré Jonah Peretti, PDG de BuzzFeed et l’un des fondateurs avec Arianna Huffington de ce qui s’appelait autrefois le Huffington Post.

Le succès initial du HuffPost et de BuzzFeed a généré de l’optimisme quant à l’avenir des médias numériques, mais ces dernières années, les deux ont été confrontés à des difficultés dans un environnement économique difficile pour le secteur.

Peretti a déclaré à BuzzFeed dans une interview que l’accord est attrayant pour “la marque et le public” du HuffPost.

Verizon est devenu un acteur majeur du segment avec l’acquisition de marques telles que AOL, TechCrunch et Yahoo.

«La stratégie de Verizon Media a évolué au cours des deux dernières années pour se concentrer sur nos principaux atouts: les publicités, le commerce, le contenu et les abonnements», a déclaré Guru Gowrappan, PDG de Verizon Media.

«Le partenariat avec BuzzFeed complète notre feuille de route tout en accélérant notre transformation et notre croissance», a-t-il ajouté.

