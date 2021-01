Lilita Carrió, avocate, professeure d’université, politicienne argentine, ancienne députée de la Nation pour la ville autonome de Buenos Aires (2005-2007 / 2009-2020), et maintenant aussi créatrice de mode

Le monde de la mode toujours ouvre les portes à de nouveaux talents et designers. Mais cette 2021 a surpris par une nouvelle inattendue: le lancement de la collection de vêtements et accessoires créée par Elisa «Lilita» Carrió et une équipe d’amis et de créateurs. Il s’agit de Par Lilitas, une nouvelle marque conçue pour proposer des tailles et des modèles pour toutes les morphologies.

«Nous finissons de préparer tous les détails pour le lancement de #ByLilitas. Comme je l’annonçais déjà, c’est ma nouvelle aventure en tant que designer “Elisa Carrió a écrit sans détour sur Instagram de la marque il y a quelques jours, avant le grand lancement.

“Dès mon plus jeune âge, j’ai conçu mes vêtements; La plupart de mes vêtements sont conçus par moi et fabriqués par des amis créateurs. Aujourd’hui, je suis encouragé à me consacrer à cette vieille passion, avec l’aide d’amis qui vont modeler mes vêtements et de ma famille, qui avec beaucoup d’amour collabore à tous les processus », a ajouté l’ancien député national et référence de Together for Change.

Elisa Carrio se lance en tant que créatrice de mode avec sa marque By Lilitas

Concernant la modalité de la nouvelle marque, Carrió a déclaré: «C’est un petit projet familial. Il existe des vêtements uniques et d’autres avec un stock limité. Si vous aimez un modèle, effectuez l’achat sur le web, au moment de coordonner la livraison l’un de nous vous contactera au préalable pour vous fournir toutes les informations sur le vêtement. Dans le cas où ils décident que ce n’est pas le vêtement approprié, nous vous rembourserons l’argent à l’époque et annulerons l’achat. Nous envoyons dans tout le pays. Nous voulons que votre expérience d’achat soit totalement satisfaisante, notre objectif est que ces vêtements soient portés avec bonheur “. La ligne comprendra des robes, des foulards, des pantalons et des chemises avec un engagement envers les tailles XL et les vêtements amples. Et, en avant-première, sur son compte Instagram – qui a déjà ajouté près de 8000 abonnés – Elisa a téléchargé certains des tissus qu’elle utilisera pour ses créations.

Face à ce nouveau projet fashionista, Infobae s’est entretenu avec Carrió et son équipe créative, qui ont partagé plus de détails sur leurs sources d’inspiration et sur le processus de création de la ligne de vêtements.

Robes et tuniques, quelques-uns des vêtements de la collection By Lilitas

“L’idée de créer By Lilitas est née lorsqu’il y a plus d’un an, Carrió a annoncé sa retraite au Congrès national à la fin de 2019. Là, il a dressé un programme d’activités sur les questions en suspens auxquelles il voulait faire face: terminer la construction de sa maison, rouvrir son studio et exercer sa profession d’avocat et créer une marque de vêtements conçue par elle », ont déclaré à Infobae des membres de l’équipe de conception travaillant avec Lilita.

Le label choisi pour tous les vêtements de votre nouveau projet personnel

C’est ainsi que les idées et les propositions ont commencé à arriver. L’équipe créative a été constituée, qui est aujourd’hui composée de designers et d’une couturière, qui est également mannequin et pose pour des photos Instagram. Avec cette nouvelle facette, Elisa Carrió a ajouté une activité supplémentaire à son profil public diversifié. À la fin de l’année dernière, Carrió a également surpris en annonçant qu’elle mettra fin à sa retraite politique et qu’elle évalue la possibilité de briguer le poste de gouverneur de la province de Buenos Aires en 2023.

Les vêtements amples et vintage sont ce que vous trouverez dans votre boutique en ligne

La toute nouvelle marque de Carrió Il se caractérise par la conception de grandes tailles et de vêtements amples afin que toutes les femmes puissent se sentir à l’aise et libres. L’équipe de designers travaillant chez By Lilitas a déclaré Infobae que ce qui les excite le plus, c’est «la possibilité de confectionnez les vêtements de votre choix, pour les femmes et pour travailler avec des gens qui aiment le faire et qui sont bien payés, ce qui correspond».

Pour cette première collection, celle de l’été 2021, désormais disponible à l’achat en ligne, Lilita a conçu une ligne qui comprend des robes, des foulards, des pantalons et des chemises. Les tissus utilisés pour les fabriquer ont été choisis par Elisa elle-même il y a des années dans les magasins de vieux amis.

«Avant les tissus qu’il achetait, il utilisait pour ses propres modèles, maintenant il les utilise également pour concevoir pour la marque. Nous travaillons également sur d’autres tissus qui sont des recommandations de l’équipe de travail », a précisé son équipe créative à Infobae.

Les imprimés sont caractéristiques de cette première collection été 2021

Au moment de l’origine de l’inspiration de la nouvelle collection 2021, les créateurs de By Lilitas disaient que «ces vêtements Ils sont venus à la fois des idées de Lilita et des designers qui composent l’équipe. Ce sont des modèles que nous utiliserions tous. Et heureusement, cela coïncide avec le goût de beaucoup de femmes », ont-ils affirmé.

Quant au manque de marques dans le pays qui respectent la loi sur les tailles et fabriquent des vêtements pour tous les types de corps, Les femmes qui composent l’équipe de By Lilitas ont convenu que «les marques manquent, nous le savons, mais ce n’était pas la raison principale pour laquelle nous avons lancé By Lilitas».

