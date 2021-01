La ville a commencé à percevoir le revenu brut sur les paiements par carte

À compter du vendredi 1er janvier 2021, le droit de timbre sur les règlements ou résumés de cartes de crédit ou d’achat a commencé à s’appliquer dans la ville de Buenos Aires, qui sera à la charge des titulaires de carte.

La taxe est de 1,2% et est calculée sur les débits ou frais de la période incluse dans le règlement ou le récapitulatif, quel que soit le concept ou la devise dans laquelle il est effectué. La déduction des ajustements des soldes antérieurs est autorisée.

La taxe sera incluse dans le règlement ou le récapitulatif puisque les émetteurs de la carte sont ceux qui la percevront. Autrement dit, il sera payé avec les consommations et les frais correspondants.

De cette façon, La ville de Buenos Aires rejoint d’autres juridictions (province de Buenos Aires, province de Córdoba et province de Tucumán, entre autres) qui appliquent déjà le droit de timbre sur ces colonies.

Timbres et coparticipation

La loi fédérale de co-participation des ressources fiscales n ° 23548 dispose que «… En ce qui concerne le droit de timbre, il s’appliquera sur les actes, contrats et opérations à caractère onéreux mis en œuvre, sur les contrats à titre onéreux formalisés par correspondance et sur les opérations monétaires qui représentent des livraisons ou des réceptions d’argent générant des intérêts, effectuées par des entités financières régies par la loi 21 526. “

De même, la loi établit qu’un instrument doit être compris comme tout écrit, papier ou document dont découle la perfection des actes, contrats et opérations mentionnés au paragraphe précédent, de telle manière qu’il couvre les caractères extérieurs d’un titre juridique par lequel il peut être exigé le respect des obligations sans avoir besoin d’un autre document et quels que soient les actes effectivement accomplis par les contribuables.

D’autre part, la loi n ° 25065 sur les cartes de crédit indique que l’émetteur de la carte peut préparer la procédure exécutive contre le titulaire de la carte, en demandant la reconnaissance judiciaire de deux éléments: 1) Le contrat d’émission de la carte de crédit mis en œuvre sous forme juridique et 2) Le récapitulatif de compte qui répond à toutes les exigences légales.

La Cour suprême de justice a déjà indiqué à plusieurs reprises qu’il n’est pas possible d’imposer des vignettes qui ne sont pas autosuffisantes pour exiger le respect des obligations qui découlent du même . / Aitor Pereira / Archivo

Les règlements ou résumés de cartes de crédit et de cartes d’achat ne sont pas des actes, contrats et opérations à caractère onéreux instrumentés, ainsi que des actes, papiers ou documents dont découle la perfection desdits actes, contrats ou opérations.

Ces règlements ou résumés sont des documents qui détaillent les consommations effectuées mais ne sont pas autosuffisants pour initier l’exécution judiciaire. Il faut, en plus d’eux, l’accompagnement du contrat de carte bancaire.

Notre plus haute Cour a émis à plusieurs reprises sur le fait que les instruments qui ne sont pas autosuffisants pour faire respecter les obligations qui en découlent ne peuvent pas être perçus avec un droit de timbre (entre autres: Yacimientos Petrolifos Fiscales SA c / Tierra del Fuego, Province de s / action déclaratoire d’inconstitutionnalité du 15/04/2004, Petrobras Energía SA c / Entre Ríos, Province de s / action déclaratoire du 06/05/2007 et Shell Compañía Argentina de Petróleo SA c / Entre Ríos, Province et autres s / Action déclarative de certitude du 09/08/2009).

En conséquence, La réforme du code fiscal de la ville de Buenos Aires qui impose un droit de timbre sur les règlements ou les résumés de cartes de crédit ou d’achat est en violation flagrante de l’engagement pris par la loi sur la co-participation des ressources fiscales fédérales et serait inconstitutionnelle .

Dois-je arrêter de payer par carte?

La réponse à cette question est que parfois, il sera pratique de payer l’achat en espèces ou avec de l’argent déposé sur le compte et, à d’autres moments, il sera toujours pratique de le faire avec une carte de crédit ou un achat.

Lorsqu’il y a peu de temps entre la date d’achat, la date de clôture de la carte et la date de paiement, il peut être pratique de payer en espèces ou avec l’argent déposé sur le compte.

En revanche, lorsqu’il y a plus de temps entre les dates indiquées, il peut être pratique de payer par carte de crédit ou par achat.

Crédit ou espèces?

Recalculer

La différence sera dans le retour qui peut être obtenu pour l’argent entre la date d’achat et la date d’expiration du relevé de carte.

Si l’investissement génère un rendement supérieur à 1,2%, il sera pratique de payer avec une carte de crédit.

Voici un exemple:

Montant de l’achat: 20 000 $

Date d’achat: 04/01/2021

Date de clôture de la carte de crédit: 21/01/2021

Date d’expiration du récapitulatif de la carte de crédit: 02/01/2021

Rendement estimé Faible risque et liquidité élevée Fonds commun d’investissement ouvert: 28% par an

Rendement à terme fixe de 30 jours en pesos: 37% par an.

Si vous payez en espèces ou avec de l’argent déposé sur le compte, vous évitez 1,2% du droit de timbre, soit 240 $.

Si vous payez par carte de crédit, le paiement du résumé paiera cette taxe de timbre de 240 $.

Cependant, si les 20 000 $ sont placés dans le fonds commun d’investissement indiqué, un rendement approximatif de 429 $ pourrait être obtenu.

Autrement dit, dans cet exemple, il est pratique d’utiliser la carte de crédit et de payer la taxe de timbre car un bénéfice de 189 $ (429 $ – 240 $) est obtenu.

Puisqu’il y a un délai de moins de 30 jours entre la date d’achat et la date de paiement, il n’est pas possible de fixer un terme fixe en pesos. Si la durée était égale ou supérieure à 30 jours, la prestation serait plus élevée compte tenu du taux de rendement de ce type d’investissement.

Il est important de mentionner que, dans le cas des personnes humaines et des successions indivises, tant le rendement résultant de la souscription et du rachat du Common Open Investment Fund que l’intérêt à terme fixe en pesos sont exonérés d’impôt sur le revenu.

Par conséquent, une analyse achat par achat doit être effectuée car il est pratique d’utiliser des espèces ou de l’argent dans un compte pour annuler un achat lorsque le temps qui s’écoule entre cette date et la date d’expiration du récapitulatif de la carte ne permet pas d’obtenir un rendement d’au moins moins 1,2%.

Il est pratique que ceux qui utilisent plusieurs cartes de crédit analysent leurs dates de clôture et d’expiration pour optimiser leur utilisation. Il peut être conseillé de modifier les fermetures pour que les expirations soient échelonnées dans le mois et ainsi pouvoir utiliser des cartes de crédit différentes en fonction des heures d’achats.

