Rome, 1er novembre . .- L’Equatorien Felipe Caicedo, avec un but à la 98e minute, a culminé ce dimanche un retour épique pour la Lazio, qui perdait 2-3 contre Torino jusqu’à 95 et qui a fini par gagner 4-3 grâce à un penalty marqué par Ciro Immobile et conscient de l’attaquant sud-américain.

Caicedo a tiré sur son nez dans le dernier souffle du match au stade olympique Grande Torino à Turin et a anticipé le défenseur camerounais Nicolas Nkoulou et le gardien Salvatore Sirigu pour donner à la Lazio trois points mémorables.

L’attaquant équatorien a enlevé son maillot pour fêter ça et a été embrassé par tous ses coéquipiers, dont le gardien espagnol Pepe Reina et l’entraîneur Simone Inzaghi.

Et c’est que tout semblait fini pour la Lazio, sans l’Espagnol Luis Alberto, éteint à cause d’un coronavirus, quand à la 87e minute le Serbe Sasa Lukic a profité d’un grave échec défensif de l’équipe romaine pour donner à Torino un avantage de 3-2.

Cependant, un contact avec la main de Nkoulou a provoqué, après plusieurs minutes de contrôle VAR, le penalty qu’Immobile a marqué pour 3-3. Et, en 98, dans la dernière action, Caicedo a réussi à culminer un retour inattendu de la Lazio pour le 4-3 final.

L’équipe romaine s’est classée septième, à six points du leader Milan, qui a battu l’Udinese ce dimanche.