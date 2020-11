Sabo Romo pourrait quitter Caifanes en raison de problèmes administratifs (Photo: Gustavo Azem / Infobae)

Caifanes Il est sur le point de donner l’un des concerts les plus attendus de la pandémie, où nous pourrons en profiter complètement en direct dans le confort de nos sièges dans l’un des désormais célèbres concerts automobiles mexicains.

Cependant, le groupe passe par une boisson amère, comme Sabo Romo, l’un de ses membres fondateurs et donc l’un des plus aimés du public, a remis en question son séjour dans le groupe de rock.

Le bassiste a parlé avec Javier Poza de la situation à laquelle ils sont maintenant confrontés en tant que groupe et Romo a assuré que ce sont des problèmes administratifs, ainsi que d’autres frictions, mais ils travaillent déjà sur une résolution.

«Dans ce cas, la seule chose qui se passe, c’est juste la continuation du départ; car au final il y a beaucoup de choses, surtout au niveau administratif avec lesquelles nous ne nous sommes pas suffisamment réconciliés, avec lesquelles nous avons eu des frictions, depuis de nombreuses années et nous avons essayé de le résoudre de la meilleure façon, le plus pratique pour les deux parties, et pour une raison quelconque, il n’arrive pas », a-t-il déclaré à Radio Fórmula.

À cet égard, il a assuré que la pandémie pourrait aussi aggraver les choses entre les membres, car la coexistence, les négociations ou les pourparlers ne sont pas faciles lorsqu’un virus les chasse, les empêche d’avoir des contacts et finalement de parvenir à une résolution.

Tout ce qui précède, a-t-il assuré, l’a mis dans une situation que «je n’aime tout simplement pas», selon son intervention dans l’émission de radio que l’on peut déjà trouver sur Youtube. Et il a statué que si un contrat lui vient et qu’il n’aime pas du tout, il ne sera pas obligé de le signer ni avec Caifanes ni avec un autre projet qui nécessite sa participation.

«Mais nous sommes obligés d’essayer de le comprendre et de là établir une négociation; Cette partie du processus est là où nous en sommes actuellement. Enfin, une porte s’ouvre où nous pouvons négocier au niveau juridique, commercial et juridique », a-t-il déclaré au journaliste musical du divertissement.

En outre, il a remis en question les concerts dans la capitale, car il a assuré que dans le contexte d’une pandémie, la possibilité d’un renversement du feu épidémiologique et, par conséquent, l’annulation de celui-ci reste ouverte.

Dans ce contexte, le célèbre bassiste n’a pas avoué si, en cas de réalisation, on pouvait voir Sabo derrière la basse, gratter les quatre cordes comme il le fait depuis tant d’années aux côtés Saúl, Diego et Alfonso.

Ce qu’il a dit clairement, c’est que les sentiments pour ses camarades de groupe n’ont pas changé au fil des ans, mais une industrie comme celle-ci est Caifanes, c’est quelque chose auquel tout le monde s’est abonné à travers l’histoire et devrait être juste envers tout le monde.

«Enfin, il me semble que nous avons construit un groupe que nous avons essayé de transmettre de l’empathie, de la solidarité et une situation avec laquelle nous ne sommes pas d’accord, et ce qui se passe est plus naturel que beaucoup ne le pensent, car c’est strictement d’accord sur un situation commerciale et commerciale », a souligné également le leader du salon Rock dans votre langage symphonique à Javier Poza.

L’emblématique Groupe de Caifanes reviendra en grand live, au format de auto-concert les 10, 11 et 12 décembre au virage 4 de l’autodrome Hermanos Rodríguez, à Mexico, la prévente aura lieu ce jeudi 19 novembre.

