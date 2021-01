S’il y a une question que beaucoup de gens se posent à la fois en Argentine et dans le monde, c’est «¿quand vous pourriez recevoir le vaccin COVID-19?». Il existe maintenant une alternative disponible qui estime combien de temps chacun pourrait être inoculé, en fonction de différentes variables et facteurs. Il s’appelle Calculatrice Omni et a sa version locale, basée sur les doses de Spoutnik V déjà appliquées dans le pays. Le même outil est déjà disponible pour l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Espagne, le Mexique, le Canada, l’Écosse, la France, l’Irlande, la Russie, l’Inde et la Pologne. Comme ils ont clarifié Infobae Les développeurs travaillent actuellement pour qu’il soit également en Ukraine, en Australie, aux Philippines, en Italie, en Afrique du Sud et au Pays de Galles, et ils cherchent à ajouter la Colombie, l’Équateur, le Chili et le Pérou.

“La Calculateur de quart de vaccination pour l’Argentine Estimez combien de personnes vous attendent pour obtenir le vaccin contre le COVID-19 sur le territoire national. Il prédit également combien de temps vous devrez attendre l’arrivée de votre tour de vaccination.. Compris, indique quand vous devez recevoir votre deuxième dose. Ainsi, en utilisant cet outil, vous pourrez avoir une meilleure idée du moment où le vaccin est le plus susceptible de vous frapper », précisent les créateurs.

Le pas à pas est simple. Vous devez d’abord sélectionner l’âge et ensuite répondre si vous êtes un personnel de santé; si vous travaillez ou vivez dans une institution pour personnes âgées; si vous avez des comorbidités ou des problèmes de santé sous-jacents tels que le diabète, l’obésité de grade 2, une maladie cardiovasculaire, rénale et / ou respiratoire chronique; si vous êtes enseignant ou travaillez dans des établissements d’enseignement; s’il s’agit du personnel stratégique (forces armées et / ou de sécurité) et si elles sont enceintes ou allaitantes.

En dessous de ces questions le taux de vaccination est nécessaire, c’est-à-dire le temps de vacciner tout le monde en Argentine. Après avoir répondu aux questions, le système indique quand la personne doit recevoir les première et deuxième doses du vaccin contre le coronavirus.

Le développement est basé sur Plan stratégique de vaccination contre le COVID-19 en République argentine, dans la liste des priorités / quantité de population publiée selon le ministère argentin de la Santé et dans le taux de vaccination projeté.

Les priorités établies par les autorités sanitaires argentines prévoient:

-Étape 1: Personnel de santé. On estime à 763 mille travailleurs.

-Étape 2: les adultes âgés de 70 ans ou plus résidant dans des établissements gériatriques ainsi que leurs aidants résidant dans lesdits foyers de longue durée.

-Étape 3: adultes de 60 à 69 ans. Le ministère argentin de la Santé estime que le total des adultes de plus de 60 ans et ceux qui vivent dans des établissements gériatriques est d’environ 7 735 000.

-Étape 4: Personnel stratégique, c’est-à-dire personnel des forces armées, de la sécurité et des services pénitentiaires. Environ cinq cent mille.

-Étape 5: Adultes de 18 à 59 ans appartenant à des groupes à risque, c’est-à-dire diabétiques (insulino-dépendant et non insulino-dépendant); obésité de grade 2 (indice de masse corporelle –BMI– supérieur à 35) et grade 3 (IMC supérieur à 40); souffrant de maladies cardiovasculaires, rénales et / ou respiratoires chroniques. Il est considéré comme une valeur proche de 5 653 000 personnes.

-Étape 6: Personnel éducatif enseignant et non enseignant (primaire et secondaire). Le total approximatif est de 1 300 000.

-Étape 7: Autres populations stratégiques définies par les juridictions et la disponibilité des doses qui représentent le reste de la population.

Le vaccin Spoutnik V est le seul utilisé en Argentine

De Lima, et en dialogue avec Infobae, Arturo Barrantes, ingénieur en mécanique de la Pontificia Universidad Católica del Perú, l’un des créateurs du calculateur d’estimation de la vaccination avec Álvaro Díez González-Pardo, Physicien espagnol, et avec l’aide du docteur polonais et doctorant de l’Université de médecine de Varsovie Dominika Miszewska, déclaré: “En particulier, pour le calculateur de vaccination en Argentine, il n’y a pas eu de grande difficulté, puisque le plan présenté par le ministère de la Santé est bien détaillé, définit les groupes prioritaires et fournit même des données sur le nombre de personnes dans chacune des ils». “Maintenant que la vaccination des personnes de plus de 60 ans a commencé, nous implémentons ce facteur dans le calculateur“, avancement.

Cependant, il poursuit: «Ce qui était difficile à trouver, c’était d’abord le taux de vaccination, c’est-à-dire les personnes qui seraient prêtes à appliquer le vaccin contre le COVID-19, et deuxieme, la projection du gouvernement. C’est la dernière chose que nous avons ajoutée à la fin, car nous n’avons trouvé nulle part d’informations indiquant quand tous les groupes cibles devaient être vaccinés. Récemment, le président argentin, Alberto Fernández, a indiqué dans une interview qu’il souhaitait vacciner 85% de la population cible cette année, et avec cela, ajouté à ce qui a été déclaré par le ministère de la Santé, le taux de vaccination peut être obtenu par jour, semaine et année ». ajouta l’ingénieur.

D’après ce qui a été étudié par Barrantes, «Le taux de vaccination en Argentine est assez élevé, pour atteindre environ 23 millions d’Argentins, qui serait la population cible, il est d’environ 800 mille vaccins par semaine, un chiffre qui correspond actuellement à 90 mille, avec lequel la campagne devrait être accélérée pour atteindre une augmentation de 900%; l’attente est élevée, bien que le président ait expliqué qu’il existe une expérience des programmes nationaux de vaccination et que sur cette base, ils atteindront les taux attendus ».

“Les données les plus difficiles à collecter pour nous sont le nombre de femmes enceintes en Argentine», A déclaré Arturo. Cette information a été compilée par le groupe de chercheurs sur la base du taux de natalité local. Cette variable est importante, car l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ne recommande pas que cette population reçoive le vaccin en raison du manque d’études et de tests sur les inoculants qu’ils contiennent. “Je n’ai pas non plus trouvé de recensement de la population spécifiquement pour les 18 et 19 ans. Le recensement que j’ai trouvé concernait des groupes de 15 à 19 ans, et sur cette base, nous estimons ceux de ces deux années“, Il ajouta.

Consulté par Infobae en ce qui concerne la naissance de la calculatrice pour la file d’attente de vaccination COVID-19, le physicien et chercheur Alvaro Diez, créateur avec Arturo du site Web d’estimation, a expliqué depuis la Pologne: “Le développement a commencé avec celui au Royaume-Uni par notre collègue Steve Wooding, et vu le bon accueil qu’il a eu et l’intérêt qu’il y a, nous avons décidé de le faire pour d’autres pays “. “Ces calculatrices Ils ont un très bon accueil et ils nous donnent beaucoup de travail, ce qui est toujours bon», A-t-il déclaré à ce médium.

Dans Omni Calculator, selon Álvaro, moins de 40 scientifiques hommes et femmes couvrant 5 continents et environ 12 pays travaillent. Actuellement, leurs efforts se concentrent sur la réalisation de calculateurs similaires à celui disponible pour l’Argentine, le Mexique et l’Espagne mais pour d’autres pays, en fonction de leurs protocoles de vaccination et de l’accès qu’ils ont aux différents médicaments disponibles.

Arturo a ajouté: «Le développement est venu d’un collègue qui fait partie du projet Omni Calculator au Royaume-Uni – Wooding – et dans ce pays, la vaccination a commencé il y a environ un mois et il était curieux de savoir quand il allait devoir lui et ses proches. C’est ainsi que l’équipe a commencé à travailler à fond. Alors Nous avons conçu Álvaro pour développer le calculateur pour les pays hispanophones, la région du monde où le virus a eu le plus d’impact. Nous avons évalué les informations disponibles, nous avons constaté que l’Argentine appliquait déjà le vaccin depuis le 29 décembre, et nous avons commencé à chercher des données, à traduire ce que nous avions déjà avancé de l’anglais à l’espagnol et à voir chaque schéma selon chaque pays. Le plus grand défi était de trouver les informations».

Le calculateur vous permet de savoir quand chaque personne recevrait les première et deuxième doses du vaccin COVID-19 en Argentine.

“Allez-vous ajouter plus d’outils à la calculatrice?”, Demanda-t-il. Infobae à Arturo Barrantes: “Dans le plan, il y a la fonction d’ajouter une fonction de sauvegarde automatique des informations saisies, et à ce stade, il est important de noter que nous ne stockons pas de données et / ou d’informations. L’idée de la sauvegarde automatique est que les utilisateurs peuvent réintégrer le site et savoir si l’estimation a été avancée ou retardée », a-t-il répondu.

«Pour le calculateur de vaccination COVID-19 en Argentine, nous prévoyons de continuer à le mettre à jour, avec les données publiées par le gouvernement, car cela indique que davantage de groupes sont vaccinés, nous essaierons toujours de tout mettre à jour afin que les gens puissent en bénéficier. cet outil. À partir d’Omni Calculator, nous essayons de créer une page Web sur laquelle vous avez accès à toutes sortes de calculatrices utilisées tous les jours, mais aussi avec une explication. Par exemple, je développe beaucoup ceux qui sont des investissements, c’est ma force dans l’entreprise, mais en tant qu’ingénieur en mécanique je me consacre aussi à cette branche, et, par exemple, Álvaro, qui est physicien, crée également des calculatrices pour répondre aux questions sur physique », a expliqué Arturo.

“Les calculateurs de vaccins pour l’Espagne, le Mexique et l’Argentine sont les trois premiers que Omni Calculators a en espagnol. Notre idée est d’élargir nos produits afin qu’ils soient disponibles en espagnol, et qu’ils soient également accessibles dans différentes langues », a-t-il conclu.

