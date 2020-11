Photo: spécial

L’ex-président Felipe Calderón, a assuré que l’actuel président, Andrés Manuel López Obrador, peut se permettre de “retirer la prime de Noël”.‘, parce que sa femme, Beatriz Gutiérrez Müller reçoit déjà la “plus haute bourse” décernée par le Conseil national de la science et de la technologie (Conacyt), après avoir intégré le Système national des chercheurs (SIN).

Selon Calderón, la bourse accordée à Gutiérrez Müller compense financièrement «plusieurs fois» les revenus de la prime de Noël.

À travers son compte Twitter, Calderón Hinojosa a écrit: «Le président peut réduire le bonus, après tout, sa femme reçoit déjà la plus haute bourse accordée par Conacyt, qui compense financièrement plusieurs fois les revenus du bonus. Bien sûr, les médecins et les infirmières, les fonctionnaires, vont à la démagogie », a-t-il assuré.

Lors de sa conférence de presse ce vendredi, López Obrador a assuré que le Président de la République sera le seul à ne pas recevoir de prime de Noël cette fin d’année, tout en soulignant que les hauts fonctionnaires contribueront une partie de cette loi du travail “volontairement”, dans le cadre des mesures d’austérité face à la pandémie de coronavirus.

“C’est important. La majorité des travailleurs au service de l’Etat, la grande majorité ont leur bonus complet, nous n’avons pas pu le supprimer. En raison de la pandémie, les hauts fonctionnaires ont décidé que nous allions contribuer, nos primes de Noël. Maintenant que la prime de Noël pour El Buen Fin est sur le point d’être avancée, un décret a dû être pris pour se conformer aux procédures légales et une diminution de la prime de Noël a déjà été établie pour les hauts fonctionnaires, c’est volontaire “, a-t-il répété.

«Dans le cas du décret, c’est vraiment pour ceux qui sont au sommet, et c’est une question de formalité, de légalité. Chez les travailleurs, tous, leur bonus complet, celui qui dit non, est leur droit. Les plus hauts gradés reçoivent le moins d’argent, à commencer par le président. Seul le président n’aura pas de bonus“Il a insisté.

Selon le décret Publié le jeudi 5 novembre 2020, les réductions de la prime concerneront le personnel de liaison et de commandement des dépendances et entités, ainsi que le personnel du service extérieur mexicain qui remplit des fonctions sur le territoire national.

La prime ne sera que de vingt jours, sur la base du calcul des salaires et traitements autorisés, “qui sera augmentée jusqu’à atteindre un maximum de quarante jours, sur la même base de calcul, aux niveaux avec la perception la plus faible dans la tabulatrice. des salaires et traitements ».

Historiquement, et comme indiqué par le même décret, les fonctionnaires ont droit à l’équivalent de 40 jours de salaire en prime.

Dans le mandat, le président Andrés Manuel López Obrador a établi qu’il rembourserait au Trésor de la Fédération 100% de sa prime de Noël et autres primes de fin d’année, conformément à ses principes d’austérité dans le gouvernement mexicain, qui doivent être utilisés dans l’urgence COVID-19.

«Afin d’être cohérent avec les mesures d’austérité que je préconise, j’ai pris la décision de rembourser au Trésor de la Fédération 100% du montant que je reçois pour la prime de Noël et la prime de fin d’année en termes de les dispositions légales applicables, et qui, historiquement, équivaut à 40 jours pour ces concepts, afin qu’ils soient utilisés pour répondre aux besoins dérivés de l’urgence générée par le virus SARS-CoV2 (COVID-19) au Mexique “, publié dans le journal Officiel de la Fédération.

