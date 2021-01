L’ancien président a démissionné de son statut de membre en 2018 par lettre (Photo: REUTERS / Ginnette Riquelme)

Bien qu’il ait abandonné Parti d’action nationale (PAN), L’ex-président Felipe Calderón a appelé le militantisme de ce parti à Chihuahua à voter aux élections internes pour qui il considère, peut gagner le poste de gouverneur Brunette.

Calderón a cessé d’être un joueur PAN, au moins en termes formels, depuis qu’il a remis sa démission le 11 novembre 2018. À cette occasion, il a soutenu que les candidatures pertinentes avaient été imposées par un «consortium» et que, de ce fait, la démocratie interne avait été brisée. Il a adressé une lettre au moment où le nouveau chef était sur le point d’être élu, qui était finalement Marko Cortés.

Et tout en promouvant la création de Mexico Libre avec Margaret Zavala, son épouse, cette force politique ne s’est pas inscrite pour devenir un parti. Ainsi, il y a eu place pour de nouvelles approches entre le côté de l’ancien couple présidentiel et le PAN, dans la perspective des élections de cette 2021.

À Chihuahua, le militantisme bleu et blanc choisira qui ils se présenteront pour le gouverneur et les concurrents sont Gustavo Madero et le maire de la capitale (Chihuahua) Maria Eugenia Campos Galván. Les élections internes auront lieu ce dimanche 24 janvier. ET juste la veille, Calderón a exprimé son opinion sur la question, en plus de dire que le plus important pour le pays est de vaincre Morena.

«Demain, ils élisent un candidat à Chihuahua. La bonne décision est de voter pour @MaruCampos_G, qui a non seulement été un excellent maire et a démontré son engagement au Mexique et à Chihuahua, mais est le seul qui puisse vaincre MORENA, qui est aujourd’hui la chose la plus importante pour le Mexique (sic) », a posté l’ancien président sur Twitter, tout en se retweetant pour repositionner son commentaire, comme cela s’est produit à d’autres occasions.

Compte tenu de cela, il y avait ceux qui l’ont réclamé pour s’ingérer dans un différend interne d’une partie à laquelle il n’appartenait plus de son plein gré. D’autres ont même dit de ne pas le recommander car, au lieu de le favoriser, cela lui nuirait.

La candidate Maru Campos a remercié qui était son patron (Photo: Twitter / Maru Campos)

Au lieu de cela, Campos Galván a répondu à l’ancien président en le remerciant pour ses paroles: “Merci beaucoup pour vos paroles et pour tout le soutien toujours”, a déclaré la candidate, avant la clôture de sa pré-campagne.

Connu sous le nom de Maru Campos, le Chihuahuan a été député local et fédéral. Dans le gouvernement de Felipe Calderón, elle a été déléguée fédérale de Liconsa (2009 à 2012). Et avec Vicente Fox Elle a été secrétaire privée de la Direction générale du développement politique du ministère de l’Intérieur (2001-2003), selon son programme présenté au Congrès de Chihuahua.

Les membres du PAN qui aspirent à gouverner le soi-disant «grand État» devront faire face à la lutte contre l’ancien délégué des programmes fédéraux, Juan Carlos Loera. Le député également licencié est l’un des fondateurs de Morena à Chihuahua et ancien candidat à la présidence municipale de Ciudad Juárez, à la frontière des États-Unis.

Selon des versions de l’hebdomadaire Proceso, Loera fait l’objet d’une enquête du parquet mexicain (FGR) après une plainte citoyenne contre lui pour des crimes électoraux présumés, car il aurait occupé son poste de délégué pour promouvoir son image et engager des votes en sa faveur pour 2021 à changement du soutien économique envoyé par le gouvernement López Obrador.

Gustavo Madero est identifié comme le candidat de l’actuel gouverneur Javier Corral (Photo: Cuartoscuro)

Dans cette entité, le PRI (Parti révolutionnaire institutionnel) et PAIN (Parti d’action nationale) ils ont gouverné alternativement depuis 1998.

Selon les enquêtes les plus récentes, le PAN, qui contrôle actuellement l’entité sous l’administration de Javier Corral, a un avantage minime contre Morena, mais dans la marge d’erreur. La clé sera les indécis, aujourd’hui près de 20% de l’électorat local.

PLUS SUR CE SUJET:

Brozo a souligné que Morena était comme le PRI et Calderón était d’accord

Morena a élu un autre ancien délégué fédéral: Juan Carlos Loera sera candidat au poste de gouverneur de Chihuahua en 2021

L’ancien secrétaire de César Duarte a reconnu sa participation au réseau de corruption