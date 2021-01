Le gouverneur de Magdalena, Carlos Caicedo, a assuré qu’en mars le plan de vaccination débutera dans le département, cherchant à appliquer le vaccin contre Covid-19 à 70% de la population présentant le risque de mortalité le plus élevé.

À la table des stratégies de vaccination contre le Covid-19, Caicedo a expliqué que le plan se compose de deux phases qui seront réalisées en cinq étapes: le premier sera efficace en 2021, dans lequel le vaccin sera appliqué aux personnes de plus 80 ans déjà la première ligne de personnel de santé.

Dans la deuxième étape, il sera appliqué à âgés de 60 à 79 ans et les deuxième et troisième rangs de personnel de santé; tandis que le troisième de la phase 1 s’appliquera aux personnes de 16 à 59 ans avec comorbidité et enseignants du primaire et du secondaire.

Les autorités prévoient qu’au cours de la quatrième étape, le vaccin sera appliqué pour 100% des aidants naturels et 100% des populations occupant des postes et les situations à risque; enfin, la cinquième étape sera pour les populations entre 16 et 59 ans.

En plus de la stratégie de vaccination, il y a une coordination avec les administrations municipales et les entités de santé, 90 équipes du programme Doctors in Your House, la modernisation du réseau hospitalier public, l’augmentation des tests et suivis et l’isolement sélectif.

«Nous avons commencé cette 2021 avec une incidence de contagion inférieure à la moyenne nationale, ainsi que la mortalité; L’occupation des soins intensifs à Magdalena by Covid est inférieure à 40% en général; et Magdalena, y compris Santa Marta, n’a pas perdu sa capacité de réponse hospitalière, cependant, nous savons que nous sommes confrontés à une deuxième vague de pandémie et nous devons renforcer les mesures sur le territoire “a souligné Carlos Caicedo.

De même, grâce à une stratégie innovante de réalisation de tests sérologiques “Aujourd’hui, la Magdalena y compris Santa Marta, n’est pas dans un deuxième sommet comme le reste de la côte caraïbe et de la Colombie”ajouta le gouverneur.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, ce que la population mondiale a le plus attendu, c’est un vaccin qui aide à contrôler le virus et qui ramène peu à peu chaque individu à sa vie normale. Cette solution médicale est enfin disponible et Les premières doses devraient arriver en Colombie dans les prochains jours pour démarrer les essais pilotes et que le pays se prépare à vaccination de masse qui commencerait en février, comme l’a indiqué le Président de la République, Iván Duque.

Bien que le 18 décembre, dans le cadre du programme “Prévention et action” du Gouvernement national, le Ministère de la santé (MinSalud) a déjà expliqué comment le processus de vaccination se déroulera dans le pays, les Colombiens continuent à avoir des doutes pourquoi le vaccin ne sera pas appliqué (pour l’instant) chez les enfants de moins de 16 ans, comment le processus sera surveillé et si l’accès au vaccin est gratuit.

Pour rendre ce processus aussi organisé que possible, le ministre de la Santé, Fernando Ruiz, a clarifié certaines de ces préoccupations lors de la diffusion de Noticias Caracol Televisión le 21 décembre.

Le pays a déjà assuré les vaccins traités par les laboratoires Pfizer et Astrazeneca. Les doses achetées jusqu’à présent couvriront 20 millions de Colombiens et ont été acquises grâce à des accords directs avec les fabricants et le mécanisme COVAX de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En outre, le ministre Ruiz a assuré que «des accords sont en cours avec trois autres laboratoires: Jhonson & Jhonson, le Serum Institute of India et la société pharmaceutique chinoise Sinopharm ».

MinSalud n’a pas encore pris de décision à ce sujet, mais Ruiz a assuré que ce n’était probablement pas possible. “Je ne pense pas que vous puissiez choisir car ce choix entraînerait de nombreux problèmes logistiques », expliqua le ministre. Il convient de préciser que ce qui estNous prendrons en compte si une personne est, ou non, allergique à certains composants pour déterminer quel vaccin appliquer.

De plus, à ce stade, le ministre a précisé que, puisqu’il s’agit d’un vaccin à deux doses, la première dose appliquée doit correspondre à la seconde. Les types de vaccins ne peuvent pas être mélangés.

MinSalud commencera à vacciner les agents de santé, Cela comprend les médecins auxiliaires et toute l’équipe de première ligne, c’est-à-dire ceux qui sont dans les unités de soins intensifs et qui sont les plus exposés et les plus exposés au virus. Fernando Ruiz a indiqué que il est fort probable que les jours de vaccination auront lieu dans le même lieu de travail de ces personnes.

Ensuite, les plus de 80 ans seront vaccinés. Pour cette population, il existe déjà une base de données établie alignée sur le Registre unique des affiliés (RUAF), une base de données MinSalud où toute la population est incluse dans le système de sécurité sociale couvert par le système de santé. «Nous avons déjà cette liste avec son propre nom, avec adresse et EPS. Ils seront pris en charge de manière programmée et le site de vaccination sera attribué », A déclaré Ruiz.

C’est deux doses et ceux-ci doivent être appliqués avec un mois d’intercalo. Il est important de se rappeler que le processus doit être achevé car le succès du vaccin en dépendra.

Sur ce point, le MinSalud appelle à la responsabilité de chaque Colombien, car il appartiendra à chacun de terminer le processus de vaccination, c’est-à-dire appliquer les deux doses dans les délais impartis. «Vous devez être clair qu’il s’agit d’un exercice de responsabilité. Nous devons nous rappeler que si un vaccin est gaspillé, un autre Colombien perdrait l’occasion de se faire vaccinerDéclara Ruiz.

Concernant le gouvernement, le ministre a affirmé que le MinSalud et l’Institut national de surveillance des aliments et drogues (Invima) Ils terminent la planification de la stratégie de surveillance des médicaments pour être en mesure d’évaluer si les personnes vaccinées ont des effets indésirables et être capable de résoudre tout type de revers. En outre, en collaboration avec l’Institut d’évaluation technologique en santé (IETS) un panel d’experts en vaccins est en cours de coordination afin qu’ils soient responsables de l’examen des cas défavorables qui peuvent survenir de manière personnalisée.

«Nous cherchons à avoir une traçabilité complète du processus: du type de vaccin, du lot de vaccin, de la date d’application, de la personne qui l’a appliqué et de tous les effets indésirables qui peuvent survenir », a déclaré le ministre Ruíz.

Selon le ministre, c’est parce que les vaccins que la Colombie a acquis jusqu’à présent n’ont pas inclus ces populations dans leurs essais cliniques, par conséquent, afin d’éviter les revers, MinSalud a pris cette décision. Le ministre a expliqué que cette population sera protégée grâce à la fameuse immunité collective. “Nous devons garder à l’esprit que nous allons commencer à générer ce qu’ils appellent l’immunité collective, c’est-à-dire que 70% de la population sera vaccinée et nous espérons que ce pourcentage permettra une protection indirecte du reste des Colombiens”, a expliqué Ruiz.

Il convient de noter que, Les personnes déjà infectées par le coronavirus ne seront pas non plus vaccinées pour le moment. MinSalud a assuré qu’il veillera à ce que cela soit respecté et ils le feront en tenant compte du SegCovid19, la plateforme créée pour conserver le registre des personnes infectées par des données personnelles, en particulier la carte d’identité, qui sera la clé pour identifier ceux qui font partie de ce groupe.

Oui, le vaccin sera distribué gratuitement.

Le gouvernement national envisage la possibilité d’attribuer des unités à vendre. Ces doses sont accessibles à ceux qui peuvent les payer et ne veulent pas attendre l’arrivée de leur vaccination, selon le schéma proposé par MinSalud. «Nous étudions la possibilité de distribuer des vaccins du côté privé. Nous précisons que ce qui sera nécessaire, vacciner qui se fera vacciner, c’est que le dossier reste de cela dans la plate-forme Web que nous mettons en œuvre », a déclaré Ruíz.

Il est à noter qu’en cas de vente, on ne sait pas encore quel serait le prix des vaccins.

Le ministère de la Santé disposera d’hôpitaux, de cliniques et d’autres lieux de vaccination sur tout le territoire national. Il n’y a pas de points spécifiques pour l’instant, mais ce que Ruíz a confirmé dans une interview avec Blu Radio, c’est que il y aura 3 000 postes de vaccination et 7 900 vaccinateurs dans le pays. En outre, l’objectif est d’administrer quotidiennement 160 000 à 170 000 vaccins.

Bien sûr, ce sera une tâche pour les professionnels de la santé. Selon le ministre Ruiz, Le ministère de la Santé travaille à la conception de certains manuels spécifique afin que ceux qui doivent appliquer le vaccin aient toutes les informations claires et qu’il n’y ait aucun problème.

MinSalud n’a pas encore défini ce point. Ruiz a assuré que ils évaluent la possibilité de passer par un processus d’inscription ou de s’en tenir à la base de données du portefeuille. Ce qui est clair, c’est que le ministère de la Santé lancera une plateforme dans les semaines à venir pour enregistrer les personnes vaccinées contre le coronavirus.

“Nous aurons un portail Web et nous espérons avoir une application pour que la population puisse vérifier son inclusion sur la base des données dont nous disposons, ou avec laquelle elle pourra s’inscrire pour pouvoir accéder au vaccin”, a expliqué Ruiz sur Blu Radio.

Enfin, le ministre Fernando Ruíz a rappelé que la pandémie n’est pas encore terminée et que chacun doit continuer à mettre en œuvre des mesures de protection jusqu’à ce que les autorités sanitaires l’envisagent. “Certes, jusqu’à ce que nous générions, à la fin du deuxième semestre, une immunité collective, que nous ayons un pourcentage très élevé de personnes vaccinées, nous devrons être très disciplinés dans le maintien des mesures”, a-t-il déclaré.

