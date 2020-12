(Photo: Twitter / DAZNBoxing)

Les bookmakers n’avaient pas tort. Saúl «Canelo» Álvarez non seulement vaincu le boxeur britannique Callum Smith, sinon quoi maîtrisé tout au long des 12 manches, devenir Super champion de 168 livres de l’AMB et du CMB.

Avant 12 mille spectateurs (qui n’a pas respecté les mesures sanitaires) dans le Alamodome de San Antonio, dans Texas (États-Unis), les juges lui ont donné la victoire par décision unanime, avec les cartes 119-109, 110-109 et 117-111.

Ce qui semblait être le combat de l’année, car ce sont les deux meilleurs combattants poids super moyen, restait à devoir d’émotions malgré le grande performance du boxeur mexicainEh bien, Callum avait l’air inopérant.

Et c’est ce Smith, à aucun moment pourrait profiter de sa taille et de la portée de ses bras, depuis Álvarez les esquivait avec une certaine facilité avec la jambe et la taille; en plus de connecter beaucoup plus de coups de puissance, en particulier à base de crochets.

19 déc.2020; San Antonio, Texas, États-Unis; Canelo Alvarez (troncs rouges) et Callum Smith (troncs blancs) lors de leur combat de championnat des super-moyens WBA, WBC et Ring Magazine à l’Alamodome de San Antonio, TX. Crédit obligatoire: Ed Mulholland / Photo à distribuer via USA TODAY Sports

“Je suis le meilleur au monde pour quelque chose”, a déclaré Saúl à la fin du combat.

Plus d’informations en développement.