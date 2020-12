Camila Manes: “Voyage dans le passé”

Vaincre, c’est de ça qu’il s’agit. Pour surmonter les obstacles et fixer des objectifs capables de transgresser les barrières naturelles et de faire des limitations quelque chose de purement existentiel. La vie a des similitudes avec le spectacle, bien sûr, car les deux, qu’il pleuve ou qu’il fasse beau, doivent toujours continuer. C’est peut-être pourquoi, Camila Manes et Nahuel Pennisi ont trouvé le bon équilibre. Cette harmonie essentielle pour façonner un clip vidéo qui vous invite à un regard rétrospectif à partir d’une base affective, animée par les souvenirs et l’amour.

Voyage dans le passé c’est définitivement ça: un fil conducteur en direction des racines les plus attachantes, un nouveau plongeon pour la mémoire, des sentiments dans les paroles et la mélodie. «Nahuel a une belle énergie, une voix très précieuse. Le respect d’un collègue de son calibre est quelque chose qui m’est inestimable », a reflété Camila, compositrice de la chanson qui avait Pennisi comme invité spécial et choisie par Alex Ubago pour préparer un projet en duo en vue d’un exploit ultérieur.

Camila Manes en plein enregistrement de la vidéo de “Journey to the Past”

Originaire de Quilmes, 21 ans et avec une formation immédiate avec des enregistrements avec Federico Bal et Nacho Pérez Cortés, la soliste, “Fan de Gemini et Freddie Mércury”, prépare le lancement de son premier album par la main d’Ezequiel Bauza, un producteur de musique qui a su travailler avec Tini Stoessel à l’époque de Violeta. L’œuvre, qui devrait être disponible en janvier 2021, sera intitulée Mila et ceux qui suivent de près sa croissance professionnelle assurent que ses chansons promettent de terminer la consolidation de Camila aux yeux du public et sur les plateformes numériques.

– En peu de temps, vous avez des expériences supplémentaires avec des artistes déjà établis de prestige international, qu’est-ce que cela représente pour vous?

–Je ressens de l’émotion. Je n’ai pas d’autre mot. Ils me font grandir et c’est ce que j’apprécie le plus. Partager la scène avec Lissa et Lourdes (ancien Bandana) était ma première performance dans la rue Corrientes, j’ai beaucoup appris avec Fede dans l’enregistrement de De a Poquito car c’est une personne avec une énergie très positive, et Alex Ubago est un rêve. Avoir grandi en l’écoutant et maintenant travailler avec lui est incroyable.

Mila, le nouvel album de Camila Manes pourrait être disponible à partir de janvier

– Lors de la composition, quel est le secret?

–Laissez-vous inspirer par des expériences personnelles ou celles d’autres personnes qui génèrent de l’empathie. Le plus important pour moi est de laisser un message aux gens avec une chanson. Par exemple, Journey to the Past est dédié à mon grand-père, qui n’est plus ici, et ma meilleure reconnaissance serait que le public ressent la même chose que j’ai ressenti lorsque je l’ai composé.

– On dit que musicalement tu es très polyvalent …

-Oui? Que c’est bien! (des rires). C’est la partie qui me correspond. Je compose, joue de la guitare, danse depuis que je suis petite, quand je suis entrée à l’école de Laura Fidalgo… J’aime beaucoup collaborer avec d’autres artistes aussi. Depuis que j’ai 7 ans, j’ai été avec la musique sous toutes ses formes, quand j’ai demandé à mes parents de m’emmener apprendre le chant, j’ai su ce que je voulais pour moi. Depuis, j’ai passé tout mon temps à évoluer. De même, rien ne serait possible si c’était mon environnement. De ma famille, en passant par Ezequiel (Bauza) ou Katie Viqueira, qui est mon entraîneur et a d’énormes connaissances pour avoir préparé des figures comme Abel Pintos, Luciano Pereyra, entre autres grands.

“Journey to the Past” a été écrit par Camila Manes elle-même et le producteur Ezequiel Bauza

– Que pouvez-vous anticiper pour le prochain album?

-Peu (rires)… En vérité, mon nouveau matériel a une grande variété de genres parce que je n’aime pas me classer dans un en particulier. Il y a de la musique de différents rythmes. Je pense que ce sera ce qui fera une différence pour nous. Nous mélangeons le tango, la musique espagnole et évidemment une partie du piège actuel. Si je devais choisir, personnellement, je m’en tiendrais à la pop latine, mais j’aime innover et fusionner tous les genres. Imaginez que j’ai grandi en écoutant Soledad, Mercedes Sosa et Patricia Sosa, que j’ai fait mes premiers pas avec un génie comme Valeria Lynch… Je suis une mélomane, définitivement, j’aime même chanter en anglais, italien et français, mais au fond Mila le souligne: a la la fusion dépasse déjà les formats.

– Est-il vrai que vous avez une grande sensibilité sociale, un esprit de solidarité authentique et bien marqué?

“Donc ils disent.” J’essaye toujours de donner un coup de main quand c’est à ma portée. Mon rêve est d’organiser demain un grand festival dans lequel l’attraction principale n’est pas seulement moi, mais les enfants eux-mêmes. Mon environnement sait que partout où c’est nécessaire, j’irai apporter ma contribution à ceux qui en ont le moins.

—En plus du lancement de MilaY a-t-il d’autres projets artistiques à court terme?

– Le plus important est la sortie de l’album, mais à notre tour, nous évaluons la possibilité de streaming à la Movistar Arena, nous y travaillons et ces jours-ci nous définirions déjà une date. S’il y aura des artistes invités qui chanteront avec moi? Aujourd’hui, je continue à profiter de Nahuel (Pennisi). Ce qui vient est un secret. Bien que tout puisse être, bien sûr …

